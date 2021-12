Jünger und weiblicher : Das ist die neue Bundesregierung

Aktualisiert am

Olaf Scholz ist zum neuen Bundeskanzler gewählt worden. Mit ihm sitzen 16 Minister von SPD, Grünen und FDP am Kabinettstisch. Wir stellen sie vor.

Mit dem 8. Dezember hat Deutschland eine neue Bundesregierung, Olaf Scholz ist der vierte sozialdemokratische Bundeskanzler. Seine Regierung ist größer als die alte. Durch das Bauministerium gehören dem Kabinett jetzt 17 Mitglieder an – eines mehr als in den Jahren zuvor. Vier Minister waren bereits in der alten Bundesregierung tätig, doch nur einer von ihnen hat sein Ressort behalten. Die neue Regierung ist etwas jünger als die alte. Das Durchschnittsalter liegt bei genau 50,4 Jahren. Als Scholz' Vorgängerin Angela Merkel (CDU) im Jahr 2018 mit ihrem insgesamt vierten Kabinett antrat, lag das mittlere Alter bei 51,2 Jahren.

Der Frauenanteil in Scholz' Kabinett ist so hoch wie nie zuvor zum Beginn einer Wahlperiode. Unter den 17 Kabinettsmitgliedern sind neun Männer und acht Frauen. „Ein von mir als Bundeskanzler geführtes Kabinett ist mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt“, hatte Scholz vor der Wahl versprochen. Auf die Parität kommt Scholz aber nur, wenn er sich als Bundeskanzler nicht mitzählt. Gebürtige Ostdeutsche sind in der neuen Bundesregierung unterrepräsentiert. Nur zwei neue Ministerinnen sind im Osten aufgewachsen, zwei weitere Kabinettsmitglieder sind zugezogen.