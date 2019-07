Aktualisiert am

Baustelle Bundestag :

Baustelle Bundestag : Berlins Wachstumsschmerzen

Das ist eben typisch Berlin, könnte man jetzt sagen, da wird der Plenarsaal des Bundestages einmal gebraucht in der Sommerpause, und dann geht es nicht, geschlossen wegen Bauarbeiten, ein neuer Teppich muss rein, der erste seit 20 Jahren. Es war nicht ohne Ironie, dass Annegret Kramp-Karrenbauer am Mittwoch nicht unter der Reichstagskuppel zur neuen Verteidigungsministerin vereidigt werden konnte, sondern dass die Zeremonie im Paul-Löbe-Haus stattfand, einem Nebengebäude des Parlaments, in dem sich Säle für die Ausschüsse befinden und Büros für Abgeordnete und ihre Mitarbeiter.

Nicht nur der Reichstag ist in diesen Tagen eine Baustelle, sondern das halbe Regierungsviertel. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn es überall um neue Teppiche ginge, oder um ähnlich einfache Dinge wie Fenster, Lampen, Türen. Nein, das Problem ist grundsätzlicher, und zwar nicht nur aus der Sicht eines Bauingenieurs, sondern auch aus dem Blickwinkel eines Politikwissenschaftlers. Denn in der Hauptstadt wirkt sich die Funktionsfähigkeit einiger Gebäude auf die Funktionsfähigkeit der Demokratie aus.