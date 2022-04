„Mit sofortiger Wirkung“ : Linken-Chefin Hennig-Wellsow tritt zurück

Aktualisiert am

Ihren Rücktritt von der Parteispitze begründet die Thüringer Politikerin Hennig-Wellsow auch mit dem Umgang mit sexuellen Übergriffen in der Linkspartei. Dieser habe „eklatante Defizite“ offengelegt.

Die Ko-Vorsitzende der Linken Susanne Hennig-Wellsow hat am Mittwoch ihren Rücktritt erklärt. In einer im Internet veröffentlichten Erklärung nannte Hennig-Wellsow drei Gründe für ihren Rücktritt: Ihre „private Lebenssituation“, den „Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen“ sowie die dringend notwendige Erneuerung der Partei, für die „neue Gesichter“ nötig seien. Den Rücktritt vollziehe sie „mit sofortiger Wirkung“, schrieb sie. Die Entscheidung habe sie „nach reiflicher Überlegung“ getroffen.

In der Erklärung nennt Hennig-Wellsow die vergangenen Monate „eine der schwierigsten Phasen in der Geschichte unserer Partei“. Erneuerung sei umso mehr nötig, und diese Erneuerung brauche neue Gesichter, um glaubwürdig zu sein. „Die LINKE hat es verdient, von Menschen geführt zu werden, die unseren Anhänger:innen und Mitgliedern wieder Mut machen“, schreibt Hennig-Wellsow auf ihrer Website, die zeitweise nicht mehr erreichbar war.

Seit dem Wochenende beschäftigen die Partei mutmaßliche Fälle von sexuellen Übergriffen im Landesverband Hessen. Den „Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen“ nennt die Politikerin explizit. Dieser habe „eklatante Defizite“ offengelegt.

Ko-Vorsitzende Wissler wegen Aufklärung von Sexismus-Vorwürfen unter Druck

Laut einem Bericht der Zeitschrift „Spiegel“ aus der vergangenen Woche soll es verschiedene Dokumente mit Hinweisen auf „mutmaßliche Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch und eine toxische Machokultur“ geben. Das Blatt beruft sich auf Gespräche mit Betroffenen. Der geschäftsführende hessische Landesvorstand hatte dazu erklärt, die aufgeworfenen Anschuldigungen sehr ernst zu nehmen. Die Bundesvorsitzende Janine Wissler, gegen die sich Vorwürfe von mangelndem Aufklärungswillen richten, wandte sich zudem entschieden dagegen, dass „mir unterstellt wird, ich hätte irgendjemanden geschützt“.

Nach dem Rücktritt von Hennig-Wellsow bleibt die unter öffentlichem Druck stehende Wissler vorerst alleinige Vorsitzende der Linkspartei. Seit Februar 2021 führten die beiden die Partei gemeinsam. Bei der Bundestagswahl konnte die Linkspartei nur knapp ihren Fraktionsstatus erhalten und wäre fast an der Fünfprozenthürde gescheitert. Hennig-Wellsow will ihr Bundestagsmandat behalten, schreibt sie in ihrer Erklärung, und sich auch weiterhin im Thüringer Parteivorstand engagieren.