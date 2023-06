Aktualisiert am

Der Vorstand der Partei die Linke hat angekündigt, gegen das Gesetz zum Wahlrecht zu klagen. Es gehe in der Frage der Wahlrechtsreform „nun mal auch um die Existenz der Partei“, sagte der Parteivorsitzende Martin Schirdewan am Freitag in Berlin. Die andere Parteivorsitzende, Janine Wissler, sagte bei dem gemeinsamen Auftritt mit Schirdewan und dem Linke-Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi, ihre Partei müsse gegen das Gesetz klagen, weil es die Rechte der Opposition verletze. Wie die CSU hatte auch die Linkspartei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aufgefordert, das Gesetz nicht zu unterzeichnen und sieht nun, da Steinmeier unterschrieben hat, keine andere Möglichkeit als die Klage. Gysi vertritt die Partei.

Das Gesetz sieht vor, dass ein Kandidat, der bei einer Bundestagswahl in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, nur dann das Mandat erhält, wenn seine Partei durch ihr Hauptstimmenergebnis (bisher Zweitstimme genannt) eine entsprechende Zahl von Mandaten zugewiesen bekommt. Dadurch kann es sein, dass ein im Wahlkreis mit der größten Stimmenzahl ausgestatteter Bewerber nicht in den Bundestag kommt. Die Linkspartei hält das für verfassungswidrig.

Problematisch ist für die Linke aber vor allem die Streichung der Grundmandatsklausel. Diese besagt, dass eine Partei auch dann in den Bundestag einzieht und eine Fraktion bilden kann, wenn sie mit den Hauptstimmen unter der Fünf-Prozent-Hürde bleibt, aber mindestens drei Direktmandate erringt. Die Linke ist im derzeitigen Bundestag nur deswegen vertreten. Wissler sprach von einem Angriff auf die Opposition.

Die Linke bekräftigte grundsätzlich ihren Willen zu einer Wahlrechtsreform; der Bundestag sei zu groß. In der vorigen Legislaturperiode, als Union und SPD zusammen die Bundesregierung stellten, hatte die Partei zusammen mit Grünen und FDP einen Vorschlag gemacht, der die Verringerung der Zahl der Wahlkreise vorsah. Wissler sagte, in dieser Legislaturperiode hätten sich in der Wahlrechtskommission „die Wege erst sehr spät getrennt“. Das sei erst kurz vor der Entscheidung der Ampel geschehen, die Grundmandatsklausel abzuschaffen.