Preissteigerungen : Wähler, die viel zu verlieren haben

Jan Hormes verwirklicht Lebensträume. Zu ihm kommen junge Familien, die sich endlich das Haus bauen können, auf das sie so lange hingefiebert haben. Oder Paare, die ihre Mietwohnung gegen das Altbau-Domizil mit den dunkeln Holzdielen eintauschen wollen. Hormes vermittelt ihnen Kredite. In den vergangenen zehn Jahren war das ein Traumjob, denn die Bauzinsen sanken immer weiter. Doch der Wind hat sich gedreht, die Zinsen steigen seit einem halben Jahr in einem Tempo, das Hormes niemals für möglich gehalten hat. Statt Vorfreude auf das Eigenheim erlebe er „immer mehr Frust in den Beratungen“, sagt der Mann aus der Pfalz.

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge“. Folgen Ich folge

1200 Euro für Zins und Tilgung wurden noch vor wenigen Monaten für einen durchschnittlichen Kredit im Monat fällig. Heute müsse er 800 Euro mehr in das Angebot schreiben, rechnet Hormes vor. Die Kosten für Handwerker und Immobilien klettern zusätzlich weiter. Hormes Klientel sind vor allem Ärzte. Die könnten ihre Projekte dank finanzieller Puffer oft trotzdem gerade noch so stemmen. „Aber die Käuferschicht verschiebt sich klar Richtung Oberschicht“, sagt Hormes. Politiker wissen, dass es heikel wird, wenn sich die etwas zahlungskräftigere Mittelklasse einschränken muss.