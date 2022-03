Baden-Württemberg : Grüne wollen Macht in Unistädten nicht verlieren

Theresia Bauer gibt ihr Ministeramt auf, um in Heidelberg zu kandidieren. In Tübingen könnten die Grünen ihren Einfluss aber selbst dann verlieren, wenn Boris Palmer gewinnt.

Für den Aufstieg der Grünen zur Volkspartei in Baden-Württemberg war die Eroberung von Rathäusern äußerst hilfreich. Konstanz war 1996 die erste deutsche Universitätsstadt mit einem grünen Oberbürgermeister. Inzwischen regiert der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann elf Jahre, in den Kommunen und Rathäusern sind die Grünen aber nicht überall so gut vorangekommen, wie sie das vorhatten. In etlichen Gemeinderäten bilden sie zwar die stärksten Fraktionen, es fehlt aber vielerorts an profilierten Kommunalpolitikern, die einen Bürgermeisterwahlkampf erfolgreich bestreiten können.

Sollte Boris Palmer im Herbst die Oberbürgermeisterwahl in Tübingen verlieren, gäbe es im Südwesten keine Universitätsstadt mehr mit einem grünen Rathauschef. Selbst wenn Palmer gewinnt, ist unklar, ob er noch für die Grünen sprechen wird, weil die Landespartei ein Ausschlussverfahren gegen ihn führt. Deshalb ist der jetzige Schritt von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne), im September das Kabinett von Ministerpräsident Winfried Kretsch­mann zu verlassen, auch für die Gesamtpartei von Bedeutung: Die 56 Jahre alte Politikerin will am 6. November Oberbürgermeisterin in Heidelberg werden. Spekulationen hierüber gab es schon lange. „Die Stadt ist ein wichtiger Gestaltungsraum, sowohl für die ganz konkreten Dinge als auch für unsere Eigenverantwortung für die globalen Fragen“, sagte Bauer der F.A.Z.

Der CDU, den Freien Wählern, der Wählergemeinschaft „Die Heidelberger“ und der FDP war es 2006 in der Universitätsstadt mit dem heute 60 Jahre alten, parteilosen Eckart Würzner gelungen, die seit 1958 vorherrschende SPD-Dominanz zu brechen. Bauer sagte, die Zeit sei reif, ein „neues Kapitel“ aufzuschlagen. Einen „Rückfahrtschein“ ins Ministeramt gebe es für sie nicht.

Am Beispiel Heidelbergs lässt sich der Niedergang der CDU in Universitätsstädten gut studieren. Die grüne Gemeinderatsfraktion ist mit 16 Räten mehr als doppelt so stark wie die CDU, das Landtagsmandat verlor die CDU schon 2011 an Bauer und somit die Grünen; den Heidelberger Bundestagswahlkreis gewann die jetzige Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brantner, im vergangenen Herbst mit einem Abstand von fast fünf Prozentpunkten. „Das ist keine gemähte Wiese für den Amtsinhaber, die Ministerin ist eine angesehene und respektierte Person, die auch in der CDU Fans hat“, sagt ein CDU-Mitglied in Heidelberg.

Nach den beiden Direktmandaten wollten die Grünen jetzt die Macht auf allen Ebenen. „Es ist so wie in vielen Städten, wir bauen die neuen Passivhaussiedlungen, und die Bewohner wählen dann die Grünen.“ Gemeint ist das neue Viertel „Bahnstadt“: Bei der Kommunalwahl 2019 etwa sind die Grünen nur in 17 von 131 Wahlbezirken nicht stärkste Kraft geworden, im Wahlbezirk Bahnstadt, wo viele junge Akademikerfamilien leben, bekam die Partei ihr bestes Ergebnis überhaupt: 39,84 Prozent.

Amtsinhaber Würzner kennt die gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnisse in Heidelberg genauso gut wie die im Gemeinderat, wo die ihn unterstützenden Parteien keine Mehrheit haben. Deshalb führt der studierte Geologe schon lange einen stillen Wahlkampf gegen die Grünen, seitdem er damit rechnen muss, eine ehemalige Ministerin als Herausforderin zu haben. Würzner war einige Jahre Umweltbürgermeister und ist Vorsitzender des europäischen Klimaschutznetzwerks „Energy Cities“. Er profiliert sich mit einer schwarz-grünen kommunalpolitischen Programmatik: Zum Erstaunen aller Gemeinderatsfraktionen schlug er kürzlich vor, den öffentlichen Nahverkehr kostenlos zu machen.

Mit seinen Projekten und Vorhaben hatte Würzner aber nicht immer Erfolg. Ein von ihm favorisierter Standort für einen neuen Straßenbahn-Betriebshof fiel bei einem Bürgerentscheid auch aus Gründen des Klimaschutzes durch; auch das Großprojekt, den lärmenden Autoverkehr am innerstädtischen Neckarabschnitt in einen Tunnel zu verlegen, konnte er nicht umsetzen. Die Heidelberger lehnten das Projekt per Bürgerentscheid ab.

Für Ministerin Bauer ist die Kandidatur ebenfalls nicht ohne Risiko. Einige werfen ihr mangelndes politisches Engagement für Heidelberg vor, manche kritisieren ihre zu enge Zusammenarbeit mit dem Rektor der dortigen Universität. Und mit der Durchsetzung von Studiengebühren und ihrem Plädoyer für Gentechnik ist auch nicht jedes Mitglied im Heidelberger Kreisverband einverstanden. Ministerpräsident Kretschmann lobte Bauers Entscheidung. Die Frage, ob Staatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) Bauers Nachfolgerin werde, beantwortete er nicht.

In zwei weiteren Städten steht die Partei vor spannenden Wahlentscheidungen. An diesem Wochenende bewirbt sich der grüne Schulbürgermeister in Baden-Baden, Roland Kaiser, um das Oberbürgermeisteramt. Er tritt im zweiten Wahlgang an, nachdem der erste für die etablierten Parteien desaströs ausging: Margret Mergen, die Amtsinhaberin der CDU, bekam nur 24,2 Prozent und gab auf; als Sieger ging Dietmar Späth, parteiloser Bürgermeister einer Nachbargemeinde, mit 39,2 Prozent hervor. Kaiser bekam 24 Prozent. Weil Späth wegen seiner angeblich zweifelhaften Wahlkampffinanzierung durch die örtliche Gastronomie und wegen eines Auftritts bei einem „Playboy Gentlemen’s Weekend“ kritisiert wird, könnte Kaiser eine Chance haben.

In Tübingen ist Boris Palmer zwar weiterhin zuversichtlich, zum dritten Mal Oberbürgermeister zu werden, weil ihm eine Umfrage gute Werte attestiert. Gegen ihn treten aber zwei Frauen an, denen er auch persönlich verbunden ist: die Sozialdemokratin Sofie Geisel und die Grüne Ulrike Baumgärtner. Das macht es für Palmer schwer, einen arg zugespitzten Wahlkampf zu führen.