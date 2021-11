Habeck als Innenminister : Ein schwarzes Haus in grüner Hand?

Weder im Land noch im Bund haben die Grünen je ein Innenministerium geführt. Jedenfalls wenn man von Otto Schily absieht, der aber längst zur SPD gewechselt war, als er 1998 Bundesinnenminister wurde. Das könnte sich nun ändern. Es gilt nicht als unwahrscheinlich, dass Robert Habeck Bundesinnenminister wird. Der Parteivorsitzende hat stets den Ausgriff in andere Milieus als sein politisches Ziel formuliert; er will die Grünen endgültig aus der Nische der Ökopartei herausholen.

Das Innenministerium wäre der maximale Ausgriff – und für die Partei eine ziemliche Zumutung. Aber auf einem Länderrat hat Habeck jüngst gesagt: Es wäre doch ein „Treppenwitz der Geschichte“, wenn die Grünen, die der Gesellschaft so viel zumuten wollten, nicht bereit seien, sich selbst etwas zuzumuten. Gehört das Innenministerium dazu?

Die Grünen haben zwar deutlich Inter­esse am Finanzministerium bekundet, das nach dem Kanzleramt das zweitwichtigste Haus der Bundesregierung ist und aus grüner Sicht das Schlüsselressort für die Klimapolitik. Doch die FDP will das Haus auch, der Parteivorsitzende Christian Lindner hat sich so weit aus dem Fenster gelehnt, dass nicht erkennbar ist, wie er ohne Gesichtsverlust verzichten sollte. Manche Grünen meinen zwar, dass das sein Problem sei, nicht ihres. Andererseits wollen die Grünen auch nicht, dass die FDP gedemütigt in die Koalition geht, das würde die Stabilität von vornherein schwächen.

Rund 80.000 Mitarbeiter

In der Logik der bisherigen Regierungen galt das Bundesinnenministerium als drittwichtigstes Haus. Schon die puren Zahlen belegen, dass es sich um ein politisches Dickschiff handelt: Rund 80.000 Mitarbeiter hat das Haus, inklusive der zwanzig nachgeordneten Behörden. In allen wichtigen Runden saß der Bundesinnenminister in der Vergangenheit mit am Tisch. In der Pandemie war das Innenressort an jeder Verordnung beteiligt, schon weil es im Bundesgesundheitsministerium schlicht nicht genug Juristen gibt. Als Verfassungsressort muss das Innenministerium sowieso bei der Gesetzgebung in allen verfassungsrechtlichen Fragen beteiligt werden.

Mit diesem Haus hätten die Grünen zweifelsohne Gewicht in der neuen Bundesregierung. Aber es würde sie in mehrerer Hinsicht fordern. Das Bundesinnenministerium gilt als „schwarz“. Das liegt nicht nur daran, dass die Anzahl der CDU-Mitglieder unter den Beamten angeblich besonders hoch ist, wobei es durchaus auch SPD-Mitglieder und vereinzelt sogar ein paar Grüne gibt. Das Haus ist geprägt davon, dass die Hausleitung die meiste Zeit in der Hand von CDU oder CSU lag, unterbrochen nur von Schily unter Rot-Grün und Ministern der FDP zwischen 1969 und 1982. Zudem formt die tägliche Beschäftigung mit Gefahren für die Sicherheit den Blick auf die Wirklichkeit. Mit der grünen Sorge vor „anlassloser Totalüberwachung“ können viele Beamte eher wenig anfangen.

Zumal das Selbstbewusstsein der Fachebene im Bundesinnenministerium ausgeprägt ist. Dass Habeck nicht Jurist ist, würde es für ihn nicht leichter machen. Ebenso wenig wie der Umstand, dass sich die Anzahl der versierten Innenpolitiker bei den Grünen an einer Hand abzählen lässt. Auch hier macht sich die fehlende Regierungserfahrung auf Landesebene bemerkbar. Irene Mihalic, früher selbst Polizistin, und Konstantin von Notz, bisher stellvertretender Fraktionsvorsitzender für Innen und Recht, könnten Parlamentarische Staatssekretäre werden – aber wer sonst? Auch für die beamteten Staatssekretäre und Abteilungsleiter, die bei einem Regierungswechsel häufig ausgetauscht werden, dürfte es für die Grünen schwierig werden, Ersatz zu finden. Wenn sie bleiben, müsste Habeck sich mit ihnen arrangieren. Denn gegen das Haus Politik zu machen wäre ein aussichtsloses Unterfangen.

Selbstverständlich werde man jeder Führung gegenüber loyal sein, so ist aus dem Ministerium zu hören. Allerdings müsse ein grüner Minister sich auch mit der Realität auf den Schreibtischen befassen. Ob die Grünen schon vollständig verstanden haben, was das bedeutet, ist zweifelhaft. In der Partei ist zu hören, dass man für das Innenministerium ein „neues Narrativ“ finden könne: Als „Deutschland-Ministerium“ wolle man das Haus präsentieren, das sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt kümmere, um Integration, gegen Hass, Hetze und Rechtsextremismus kämpfe und der Heimatabteilung, die Horst Seehofer (CSU) gegründet hatte, endlich Leben einhauche. Abgesehen davon, dass vieles wegen der Kompetenz der Länder nicht so einfach ist, sind und bleiben die zen­tralen Abteilungen des Hauses Öffentliche Sicherheit und Migration. Beide sind für die Grünen schwierige Themen.

Die Partei hat sich verändert

Natürlich hat sich die Partei verändert, seit die Gründungsgrünen den zivilen Ungehorsam feierten, mit der Befreiung von Gefangenen sympathisierten und sich an gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei beteiligten. Schon seit Jahren fordern die Grünen nicht nur eine bessere Ausstattung der Polizei, sie bedanken sich auch öffentlich für Einsätze, und zwar auch für solche gegen die linke Szene. Das gefällt nicht allen an der Basis, wo das alte Feindbild Polizei durchaus noch Konjunktur hat. Habeck hat in seinem Blog trotzdem ausführlich und anerkennend über einen Tag mit einer Frankfurter Polizeistreife geschrieben. Und seit einigen Jahren veranstaltet die grüne Bundestagsfraktion einen Polizeikongress. Zwar wollen die Grünen eine Studie zu Rassismus in den Sicherheitsbehörden in Auftrag geben, warnen aber vor Pauschalurteilen.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz wollen die Grünen nicht mehr abschaffen, sondern neu aufstellen. Zusätzliche Kompetenzen für die Sicherheitsbehörden, etwa die Onlinedurchsuchung, sehen die Grünen zwar kritisch, sind hier aber nicht mehr völlig vernagelt. Es wird sich zeigen, ob sie bereit für den nächsten Schritt sind.