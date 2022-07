Atomkraftwerke : Grünes Dilemma

Grünenpolitiker sind dieser Ta­ge gestresst. Einerseits regieren sie das Land in ei­ner unvorstellbaren Ausnahmesituation, die Maßnahmen erfordert, die ebenfalls lange Zeit unvorstellbar waren. Andererseits wollen sie auf keinen Fall als die Partei in die Ge­schichte eingehen, welche die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert hat. Aus Sicht der Grünen wäre das der GAU.

Wer diese Aversion verstehen möchte, muss mehr als vierzig Jahre zurückblicken. Denn der Atomausstieg nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima hat die Kernkraft hierzulande im öffentlichen Bewusstsein zwar verblassen lassen, das Be­mühen – auch das der Grünen – konzentrierte sich fortan auf die Energiewende und den Kampf gegen die Erderwärmung. Doch ohne die Antiatomkraftbewegung würde es die Grünen nicht geben. Die Partei ist entstanden aus dem Widerstand ge­gen atomare Hochrüstung und die Nutzung von Kernenergie. Ohne Gorleben keine Grünen. „Den Bau und Betrieb von Atomkraftwerken lehnen wir ab“, heißt es im ersten Grundsatzprogramm von 1980. Und: „Die Atomenergie bedroht die Zu­kunft allen Lebens.“

Die Zuschreibung – und zwar nicht nur die eigene – als Antiatomkraftpartei war und ist so massiv, dass Fukushima zu bis dato ungeahnten Umfragehöhen führte und half, Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg als ersten Grünen in ein Ministerpräsidentenamt zu befördern. Als der Bundestag im Frühsommer 2011 den Atomausstieg be­schloss, feierten die Grünen das als historischen Sieg – ihren Sieg. Während jüngere Klimaschützer sich in Sachen Atomkraft mittlerweile flexibler zeigen, sind die älteren in diesem Punkt unversöhnlich und kompromisslos.

Ablehnung der Kernkraft über Jahrzehnte identitätsstiftend

Und doch ist es mehr als eine Ge­nerationenfrage und auch mehr als ein urgrüner Abwehrreflex: Die Ab­lehnung der Atomkraft war für die Grünen – ihre Basis, Funktionäre und Wähler – über Jahrzehnte identitätsstiftend. Sie ist ein zentraler Wert, das Fundament der Partei. Bröckelt das Fundament, wird es oben wacklig.

Das haben andere Parteien bereits erfahren. Die Agenda 2010 hat die SPD in eine Identitätskrise gestürzt. Unbestritten notwendig, waren die Arbeitsmarktreformen für viele auch führende Sozialdemokraten ein Verrat an den eigenen Werten. Am Ende stand die Spaltung der Partei, von der sich die SPD bis heute nicht gänzlich erholt hat. Auch der Union hat es nicht gutgetan, dass ausgerechnet ihre Kanzlerin die Wehrpflicht ausgesetzt, den Atomausstieg (Ironie der Ge­schichte) vollzogen und die Ehe für al­le zur Abstimmung gestellt hat. Die Entfernung der Merkel-CDU von fundamentalen konservativen Werten ist einer der Gründe, warum sich die AfD im Parteiengefüge etablieren konnte.

Die Grünen kennen die Gefahr. Gerade setzt die Bundesregierung die Stromversorgung einem Stresstest aus, es ist der zweite nach einem ersten im Frühjahr. Damit hat Wirtschaftsminister Robert Habeck sich Zeit erkauft. Vorsichtig bereitet er seine Partei darauf vor, dass die drei verbliebenen Atomkraftwerke Ende des Jahres doch am Netz bleiben könnten – um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Droht den Grünen ein Agenda-2010-Moment, sollte es dazu kommen?

Zwei Gründe sprechen dagegen. Zum einen haben sich die Grünen in den vergangenen Jahren bemüht, als Partei des Pragmatismus aufzutreten. Denn fast so sehr wie die Atomkraft hassen sie es, wenn ihnen Dogmatismus vorgeworfen wird. Und tatsächlich haben sie gezeigt, dass sie über ihren Schatten springen können. So trägt die Partei die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine ohne größeres Murren mit, sogar linke Grüne forderten schweres Gerät.

Und schon vor mehr als 20 Jahren, während ihrer ersten Regierungszeit, stimmten die friedensbewegten Grünen einer deutschen Beteiligung am NATO-Einsatz im Kosovo zu. Von der Tragweite her kommt das der Verlängerung der AKW-Laufzeiten gleich. Neben „Atomkraft, nein danke!“ ist die Friedensbewegung das zweite historisch wichtige Standbein der Grünen, beide gehören eng zu­sammen. Natürlich: Wegen des Kosovo-Einsatzes gab es einen Sonderparteitag, Parteiaustritte und einen Farbbeutelwurf auf den Außenminister. Die Partei hätte es fast zerrissen. Aber eben nur fast.

Zum anderen: Anders als die SPD in den Jahren nach der Agenda 2010, als sich selbst wohlmeinende Beobachter fragten, wofür die Partei ei­gentlich noch steht, fallen die Grünen in kein inhaltliches Vakuum. Die Themen, bei denen ihnen die Wähler die meiste Kompetenz zusprechen, bleiben bestehen – und werden von Jahr zu Jahr dringlicher: Klima- und Umweltschutz, Artenvielfalt, der Aus­­bau der erneuerbaren Energien. Hier müssen die Grünen liefern. Tun sie das nicht, könnte die Spaltung, die von dieser Seite droht, weit gefähr­licher werden.