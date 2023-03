Botschaften an die Koalitionspartner: Die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Dröge und Haßelmann mit den Ministern Habeck und Baerbock in Weimar Bild: Imago

Die Grünen ringen mit ihrer Rolle in der Ampel, dem Koalitionspartner FDP und der Frage, wie groß der Veränderungswille in Deutschland wirklich ist. Und so dient die Fraktionsklausur in Weimar auch dem Frustabbau.