Die in der Ampel-Koalition mitregierenden Grünen haben einer Umfrage zufolge bundesweit weiter an Zustimmung eingebüßt. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl käme, käme die Partei laut „Deutschlandtrend“ im ARD-„Morgenmagazin“ nur noch auf 13 Prozent der Stimmen und damit 1 Prozentpunkt weniger als noch beim zurückliegenden Stimmungsbild von vor zwei Wochen. In der Sonntagsfrage sei dieses Ergebnis das schlechteste seit mehr als fünf Jahren für die Grünen.

Die derzeit nicht mitregierende Union würde der Umfrage zufolge mit unverändert 28 Prozent stärkste Kraft werden. Die rechtspopulistische AfD würde ihr Ergebnis von 20 Prozent verteidigen. Auch die Regierungsparteien SPD und FDP könnten ihre Zustimmungswerte von 18 beziehungsweise 7 Prozent halten. Die Linke würde weiterhin bei vier Prozent landen und damit nicht in den Bundestag einziehen.

Die Mehrheit der Bundesbürger befürchtet laut Umfrage eine Verschärfung der Wasserknappheit. 72 Prozent der Befragten machen sich Sorgen, dass durch den Klimawandel viele Wälder vertrocknen. 63 Prozent glaubten demnach, es könnte bald zu wenig Wasser für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Mehr als jeder Zweite (55 Prozent) sei besorgt, dass in Zukunft ein Trinkwasser-Mangel drohen könnte, hieß es.

Mehr zum Thema 1/

Das Stimmungsbild entspreche in etwa der vergangenen Erhebung im April 2022. Für den Deutschlandtrend befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag des ARD-Morgenmagazins in einer zufallsbasierten Telefon- und Onlinebefragung vom 18. bis 19. Juli 1.235 Wahlberechtigte in Deutschland.