Die Streitereien in der Koalition schlagen sich auch in den Umfragen nieder. Auffallend ist jedoch: Der Schaden ist nicht gleichmäßig verteilt.

Es gibt eine politische Weisheit, die besagt: Wähler goutieren keinen Streit. Insofern dürfte es keinen der Ampel-Partner gewundert haben, dass sich die jüngsten Debatten, in denen insbesondere FDP und Grüne als Antipoden auftraten, negativ in den Umfragen ausgewirkt haben.

Auffallend ist jedoch, dass der Schaden ungleichmäßig verteilt ist. Während es den Freien Demokraten gelungen ist, mit Haushaltsdisziplin und weniger staatlicher Strenge beim Heizungsgesetz die richtigen Akzente zu setzen und – wenn auch auf niedrigem Niveau – stabil zu bleiben, laufen die Grünen in ein Dilemma: Sie können niemanden mehr zufrieden stellen.

Blick nach Hessen und Bayern

In einer aktuellen Umfrage kommt die Partei auf ein Ergebnis, das sogar knapp unter dem der Bundestagswahl von 2021 liegt. Die Höhenflüge von einst sind weit weg. Hinzu kommt: In der Vergangenheit schnitten die Grünen bei Wahlen meist schlechter ab, als in den Umfragen prognostiziert – auch im Hinblick auf die Landtagswahlen in Hessen und Bayern ist der Bundestrend also kein erfreuliches Omen.

Dabei dürften die Grünen einen Teil des jüngsten Stimmenverlustes eingepreist haben: Die Bürger zu überfordern oder sie mit der Brechstange erziehen zu wollen, wird ihnen regelmäßig vorgeworfen. Bislang schützte man sich davor, indem man auf den Zweck wies, dem das alles diene: die Bekämpfung des Klimawandels. Das zog zumindest bei den Stammwählern. Doch die scheinen auch zunehmend unzufrieden.

Klimaaktivisten konnten es die Grünen schon kurz nach Amtsantritt nicht mehr recht machen. Umweltverbände haben sich noch immer nicht mit den Ergebnissen des Koalitionsausschusses zu den Sektorenzielen arrangiert. Und dass ausgerechnet Robert Habeck für ein LNG-Terminal vor Rügen eintritt, empört nicht nur im Norden so manch eingefleischten Grünen-Wähler. Doch wenn Wechselwähler flüchten und Stammwähler enttäuscht sind, kann das zu einer echten Gefahr für eine, für jede Partei werden.