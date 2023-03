Die Grünen ringen mit ihrer Rolle in der Ampel, dem Koalitionspartner FDP und der Frage, wie groß der Veränderungswille in Deutschland wirklich ist. Und so dient die Fraktionsklausur in Weimar auch dem Frustabbau.

Botschaften an die Koalitionspartner: Die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Dröge und Haßelmann mit den Ministern Habeck und Baerbock in Weimar Bild: Imago

Der Unesco-Platz in Weimar ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt, Zutritt nur für Grünen-Abgeordnete und ein paar wenige Mitarbeiter, und auch sie müssen ihre Taschen beim Einlass vorzeigen. Vier Limousinen mit Blaulicht stehen vor der Weimarhalle, in der die Bundestagsfraktion der Grünen tagt.

Vor vier Jahren waren die Grünen zuletzt in Weimar gewesen. Damals gab es keine Personenschützer und kein Flatterband, es war die Zeit von Regionalexpress statt Dienstwagen. Während der Corona-Pandemie fiel die jährliche Tagung aus. Nun regieren die Grünen, und nicht nur die Sicherheitsbestimmungen sind anders, sondern auch die Debatten.

Die Themen der Klausur sind keine Überraschung: Es geht um den Klimaschutz und den gesellschaftlichen Zusammenhalt und wie man das eine mit dem anderen verbindet. Seit Jahren debattieren die Grünen über diese Fragen, aber nun wird es konkret und damit schwierig.

Zwar war es noch die große Koalition aus Union und SPD, die vor zwei Jahren das Klimaschutzgesetz verschärft hat. Das Ziel der Klimaneutralität wurde damals auf 2045 vorgezogen. Fünf Jahre früher als die EU als Ganzes und auch fünf Jahre früher als andere große Industrieländer wie die USA und Japan will Deutschland unter dem Strich kein CO 2 mehr emittieren. Doch was das bedeutet, sowohl in der Politik als auch im Alltag der Menschen, zeigt sich erst jetzt.

Dauermäkelnde FDP und schweigende SPD

Das Verbot neuer Öl- und Gasheizungen, ein früherer Kohleausstieg auch im Osten, das Ende des Verbrennermotors: Die Ampel ist gelähmt von ihren internen Kämpfen. Hinzu kommt der Streit um im Koalitionsvertrag vereinbarte, aber damals nicht mit Preisschildern versehene Projekte wie die Kindergrundsicherung. „Wir kommen da nur raus, wenn alle etwas gewinnen“, sagte der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck Anfang der Woche im Gespräch mit der F.A.Z. „Das heißt aber auch, dass alle etwas geben müssen.“

Am kommenden Sonntag soll der Knoten durchschlagen werden, dann tagt der Koalitionsausschuss. Auf der einen Seite sagt Habeck, persönlich kämen die Partner in der Ampelkoalition weiter gut miteinander klar. Auf der anderen Seite lässt er aber auch seinem Frust über den Stillstand freien Lauf. Nicht nur die Grünen seien für den Klimaschutz zuständig, sondern alle drei Parteien, poltert er. Soll heißen: auch die dauermäkelnde FDP und die vornehm schweigende SPD.

Schon Habecks einleitende Worte zum Start der Fraktionsklausur in Weimar fielen deutlich aus – deutlicher, als das unter Koalitionspartnern üblich ist. Es könne nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich sei und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt, sagte er da. Und dass er auf einen Bundestagswahlkampf, in dem die Partei belohnt werde, die am wenigsten gemacht habe, „keinen Bock“ habe.

Am Abend setzte Habeck in den „Tagesthemen“ dann noch einen drauf. Es ging, mal wieder, um den Entwurf für die Verschärfung des Gebäudeenergiegesetzes. Von 2024 an sollen in Deutschland keine neuen Öl- oder Gasheizungen mehr eingebaut werden. Beschlossen hatten SPD, Grüne und FDP das zwar schon vor einem Jahr, damals aber noch mit dem Wort „möglichst“ versehen. Das findet sich im Gesetzentwurf nun nicht mehr, weshalb die FDP in die Fundamentalopposition ging, stellvertretend für viele Hauseigentümer im Land.

Habeck vermutet, dass es sich um eine gezielte Indiskretion der Liberalen handelt. „Wir haben eine Frühkoordinierung in der Regierung, das heißt nur wenige Leute kriegen die Gesetzentwürfe, so dass man drauf guckt und sagt: Hört mal zu, da haben wir noch Gesprächsbedarf, das könnt ihr nicht in die Ressortabstimmung geben.“ Noch nie sei aus dieser Runde etwas durchgestochen worden. „Hier ist der Gesetzentwurf an die Bild-Zeitung – und ich muss also unterstellen bewusst – geleakt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden.“ Die Gespräche der Koalitionspartner seien „des billigen taktischen Vorteils wegen“ zerstört worden. Deshalb sei er „ein bisschen alarmiert, ob überhaupt Einigungswille da ist“, sagte Habeck mit Blick auf den Koalitionsausschuss.