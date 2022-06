Aktualisiert am

Die Pazifisten bei den Grünen haben an Einfluss verloren

Folge des Ukrainekriegs : Die Pazifisten bei den Grünen haben an Einfluss verloren

Die friedensbewegten Grünen haben heute wieder Angst vor einem Atomkrieg. Aber in ihrer eigenen Partei haben sie nicht mehr viel zu melden.

Am Rand der B 298, die von Schwäbisch Gmünd nach Mutlangen führt, wehen ukrainische Flaggen. Mutlangen war 1983 einer der Hauptschauplätze der westdeutschen Friedensbewegung. Die Amerikaner stationierten dort 36 Pershing-II-Raketen. Friedensaktivisten stellten sich immer wieder vor die amerikanischen Jeeps und Militärtransporter. Petra Kelly, Gert Bastian, Heinrich Albertz, Oskar Lafontaine, Erhard Eppler, Walter Jens, Heinrich Böll, Wolf Biermann und Inge Aicher-Scholl nahmen in dem kleinen Ort auf der Ostalb an den Prominenten-Sitzblockaden teil. Es ging aus Sicht der Aktivisten um nichts Geringeres als die Verhinderung eines „atomaren Holocausts“.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Ohne die Ökologie- , die Frauen- und ebendie Friedensbewegung wären die Grünen nie so schnell zu einer politischen Größe geworden. Heute fordern grüne Politiker auf allen Kanälen, an die Ukraine Waffen zu liefern. Von den Überzeugungen der Friedensbewegung scheint wenig geblieben – wie auch von der Friedensbewegung selbst. Die Pershings auf der Mutlanger Heide wurden schon vor zwanzig Jahren verschrottet, auf dem Gelände stehen heute Einfamilienhäuser mit schwarzen Elektro-SUV vor der Tür. Geblieben ist ein kleines Dokumentationszentrum der Friedensaktivisten. Es heißt bis heute „Pressehütte“, weil in der ehemaligen WG der Friedensaktivisten Journalisten über die jeweils neueste Blockade-Aktion informiert wurden.