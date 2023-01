Folgen des Karlsruher Urteils : Parteien müssen Millionenbeträge zurückzahlen

Aktualisiert am

Es war ein seltenes Bündnis, das sich vor dem Verfassungsgericht formiert hatte. Grüne, FDP und Linke waren nach Karlsruhe gezogen – eine „humoreske Truppe“, wie Markus Söder einst befand, als die drei sich im Freistaat schon einmal vor Gericht verbündet hatten. Schon ihre Zusammenstellung, so der bayerische Ministerpräsident damals, zeige eine „hemmungslose Orientierungslosigkeit“. Am Verfassungsgericht sah man das offenbar anders. Dort erzielten die Fraktionen am Dienstag einen beträchtlichen Erfolg – mit erheblichen Folgen nicht nur für Union und SPD.

Deren 2018 durchgesetzte Anhebung der staatlichen Parteienfinanzierung verwarf der Zweite Senat als nichtig. Es ist das schärfste Urteil, das aus Karlsruhe kommen kann, und führt unmittelbar zur Aufhebung des Gesetzes; Nachbesserungen sind nicht möglich.