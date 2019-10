Die ewigen Kanzler(innen) : Wie unterschiedlich Merkel und Kohl die CDU führten

Aktualisiert am

Trotz mancher Kritik sind viele CDU-Mitglieder Angela Merkel dankbar. Sie hat 2005 dafür gesorgt, dass die Partei schon nach sieben Jahren in der Opposition wieder in die ihr so vertraute Regierungsposition zurückkehren konnte – und sich dort seit 14 Jahren behauptet.

Viele Mitglieder und Mandatsträger haben sich zuletzt allerdings von ihrer langjährigen Vorsitzenden gewünscht, besser in deren Vorhaben einbezogen zu werden. Ob es der überraschende vollständige Verzicht auf die Atomkraftwerke war oder die Flüchtlingspolitik: Angela Merkel schuf oft genug vollendete Tatsachen. Ohne ihre Partei einzubinden.

Nun ist es bald ein Jahr her, dass sie am 29. Oktober 2018 verkündete, sie werde den CDU-Vorsitz niederlegen. Wie ihre Nachfolgerin im Parteivorsitz Annegret Kramp-Karrenbauer die CDU führt, ist erst andeutungsweise zu erkennen, weil sie frühzeitig neben dem Partei-Amt das zeit- und kräfteraubende Verteidigungsministerium übernommen hat. Aber, dass Merkels Vorvorgänger im Parteivorsitz, Helmut Kohl, die CDU anders geführt hat als Merkel, steht außer Frage. Wie unterscheiden sich die beiden Führungsstile?

Im Video analysiert der Leiter des Berliner F.A.Z-Büros Eckart Lohse, wie Kohl und Merkel ihre Partei geführt haben.