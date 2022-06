Beziehung zum Altkanzler : So eng waren Gerhard Schröder und die SPD

Plötzlich will in der SPD kaum jemand mehr etwas mit Altkanzler Gerhard Schröder zu tun haben. Sogar rausschmeißen will man ihn. Dabei hat man sich in der Partei viele Jahre nicht sonderlich an seinen Russlandgeschäften gestört. Man fand sogar: „Da ist Schröder rehabilitiert.“

So weit, wie Moskau von Berlin entfernt ist, so weit in etwa gehen jetzt SPD-Politiker auf Abstand zu Gerhard Schröder. Spätestens nach seinem Interview mit der „New York Times“ war die Geduld zu Ende. Darin hatte Schröder Ende April gefordert, die Beziehungen zu Russland trotz des Angriffskrieges aufrechtzuerhalten. „Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Putin daran interessiert ist, den Krieg zu beenden. Aber das ist nicht so leicht. Da gibt es ein paar Punkte, die geklärt werden müssen.“

Zu den mutmaßlichen Kriegsverbrechen russischer Soldaten in Butscha sagte Schröder: „Das muss untersucht werden.“ Er glaube aber nicht, dass die Befehle von Putin gekommen seien, sondern von niedrigeren Stellen.

Die Parteivorsitzende Saskia Esken befand daraufhin: „Schröder verdient sein Geld mit der Arbeit für russische Staatsunternehmen, und seine Verteidigung Wladimir Putins gegen den Vorwurf der Kriegsverbrechen ist regelrecht absurd.“ Auf die Frage, ob Schröder aus der Partei austreten sollte, sagte Esken: „Das sollte er.“ Schröder sei „komplett isoliert in der Sozialdemokratie“, hatte ihr Ko-Vorsitzender Lars Klingbeil schon Anfang März gesagt. Man hat Schröders Altkanzlerprivilegien beschnitten, ihm wurde die Ehrenbürgerwürde entzogen und ein Restaurantverbot erteilt.

Und dann auch noch diese Russlandgeschäfte

Das Verhältnis zwischen Schröder und der Partei war natürlich nie einfach. Genauer: Es war immer schwierig. Erst boxte er sich an Parteifreunden vorbei zur Kanzlerkandidatur. Dann folgte zwar der Triumph, der Einzug ins Kanzleramt. Aber der Kanzler und die Kanzlerpartei – das blieb ein Zweckbündnis. Das Verhängnis aus SPD-Sicht waren die Arbeitsmarktreformen. Etwa 15 Jahre lang machten sie die in der SPD für den Niedergang der Partei verantwortlich – und damit Schröder.

Und dann auch noch diese Russlandgeschäfte. Schröder war erst wenige Tage zuvor aus dem Kanzleramt ausgezogen, als bekannt wurde, dass er Vorsitzender des Gesellschafterausschusses und Mitglied des Aktionärsausschusses der Gazprom-Tochter Nord Stream werden wird. Es war der erste Job von mehreren, die Schröder in Putins Energiereich annehmen sollte. Begeistert war man in der SPD darüber nie. Aber öffentlich aufgeregt hat man sich auch nicht wirklich. Geschweige denn, dass man Schröder aufgefordert hätte, die Posten abzugeben oder gar die SPD zu verlassen. Auch nicht nach der Annexion der Krim durch Russland 2014. Stattdessen arrangierte man sich.

Wenn jetzt viele so tun, als sei Schröder nur ein Geschäftsmann, der zufällig SPD-Mitglied ist, dann trügt dieser Eindruck. Denn die SPD und Schröder waren sich in den vergangenen Jahren wieder deutlich näher gekommen. Trotz der auch offen zur Schau gestellten Freundschaft zwischen Schröder und Putin. Auch Schröder selbst äußert gegenüber der F.A.Z. verwundert, sein Engagement in der russischen Energiewirtschaft sei früher in der SPD nicht auf Kritik gestoßen. „Was Kontakte zur SPD angeht, gibt es für mich keinen Grund zur Klage. Ob das der eine oder die andere lieber vergessen wollen, ist meine Sache nicht“, sagte Schröder der F.A.Z.

Es war Sommer 2017, Martin Schulz war Kanzlerkandidat, und es lief mal wieder nicht gut für die SPD. In den Umfragen vor der Bundestagswahl lag sie deutlich hinter der Union und Angela Merkel zurück. Die SPD machte dann, was sie schon oft gemacht hat, wenn es ihr nicht gut ging: Sie holte die Rampensau auf die Bühne. Den Eisenbieger. Schulz bat also Schröder, auf dem Sonderparteitag in Dortmund eine Rede zu halten.