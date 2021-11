„Kultur des Anfassens“ : Das Problem der EKD mit sexualisierter Gewalt

Zum – meist unausgesprochenen – Selbstbild der evangelischen Kirche zählt, dass sexualisierte Gewalt in den eigenen Reihen nicht das gleiche Ausmaß wie in der katholischen Kirche hat. Mittlerweile dürfte jedoch auch dem letzten Funktionär klar geworden sein, dass man bei dem Thema dennoch vor einem Problem steht: Die schleppende Aufarbeitung beschädigt die Glaubwürdigkeit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Schon mehrere Synodentagungen wurden von dem Thema überschattet, so auch die laufende Tagung in Bremen. Seit der Betroffenenbeirat im Frühjahr von der EKD ausgesetzt wurde, ist ein öffentlicher Deutungskampf zwischen Kirche und Opfern entbrannt.

Das beginnt schon bei den Zahlen. Die EKD verweist darauf, dass man bisher 942 Fälle bearbeiten musste, von denen viele auf die Heimerziehung nach dem Krieg entfallen. In Anbetracht der Größe der Institution wäre das keine hohe Fallzahl. Die Betroffenen verweisen hingegen auf eine Studie des Ulmer Psychiaters Jörg Fegert, der in einer Hochrechnung auf mehr als 110.000 Betroffene kam. Genauere wissenschaftliche Studien hat die EKD erst vor Kurzem auf den Weg gebracht.

In manchen Punkten hinter katholischer Kirche?

Streit gibt es auch über die finanzielle „Anerkennung“. Die EKD steckt in ihrer Musterordnung einen Rahmen zwischen 5000 und 50.000 Euro ab. Opfervertreter beklagen, dies sei zu wenig. Zudem mache die Kirche ein eigenes „institutionelles Versagen“ zur Bedingung. Die Beweislast ist zwar so geregelt, dass die Kirche ihre Unschuld belegen muss. Aber auch das reicht vielen Betroffenen nicht, zumindest denen nicht, die das Vorgehen der EKD insgesamt für verfehlt halten. Ihnen steht eine andere Gruppe gegenüber, die weiter pragmatisch mit der Kirche kooperieren möchte. Die Fehde zwischen beiden war ein wichtiger Grund dafür, dass der Betroffenenbeirat scheiterte.

Der in der EKD zuständige Braunschweiger Landesbischof Christoph Meyns versprach am Montag vor der Synode, man werde „nichts unversucht lassen, um eine neue, bessere Struktur für die Beteiligung Betroffener“ zu finden. Die versprochene Evaluation der verfahrenen Lage steht allerdings aus. Die EKD hat inzwischen eine Partizipationsexpertin beauftragt. Auch daran äußern Opfervertreter Kritik und sprechen von einer „unilateralen Auswahl“, der „jede Fachlichkeit“ fehle.

Die Opfervertreter monieren zudem, dass die EKD im Umgang mit Betroffenen an manchen Punkten hinter die katholische Kirche zurückfalle. Ein wiederkehrendes Problem ist die föderale Ordnung der EKD. Auch die eher pragmatischen Opfervertreter, die am Montag vor dem Kirchenparlament auftraten, kritisierten dies: Das „schwerfällige föderale System“ werde von Kirchenvertretern häufig als „Ausrede“ benutzt. Eine Ebene verstecke sich hinter anderen.

Bei der Aufarbeitung wird die evangelische Kirche auf unangenehme Weise auch noch mit weiteren ihrer Eigenheiten konfrontiert: Viele Betroffene ertragen es kaum noch, wenn ihnen von Bischöfen in verschwiemelten Formulierungen herzallertiefst empfundene Betroffenheit versichert wird. Karin Krapp, Mitglied des ausgesetzten Betroffenenbeirats und selbst Pfarrerin, beklagt zudem eine „Unternehmenskultur des Angefasstwerdens und Umarmens“ in der Kirche. „Ich fordere einen Kulturwandel, der Distanz wertschätzt und die Kultur des Anfassens hinterfragt.“ Die radikaleren Betroffenenvertreter sprachen vor Beginn der Synode noch einen weiteren Punkt an: Innerhalb der einzelnen Landeskirchen kennt man sich. Bisweilen hatte derjenige, der mit der Aufklärung eines Falls betraut ist, gemeinsam mit dem Verdächtigen studiert. Oder ein Angehöriger der eigenen Pfarrerdynastie war dafür verantwortlich, dass ein Täter in die betroffene Ortsgemeinde versetzt wurde.

Die pragmatischen Opfervertreter verkündeten am Montag, eine Neuauflage des bisherigen Betroffenenbeirats komme für sie nicht infrage. Der Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, hat vorgeschlagen, in der EKD eine Position analog zu seiner eigenen zu schaffen und die Beteiligung der Betroffenen daran zu knüpfen. Wie es weitergeht, ist offen.

Die Auseinandersetzungen haben auch eine personalpolitische Komponente. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs war innerhalb der EKD bis 2020 für die Aufarbeitung zuständig, bevor der Braunschweiger Bischof Meyns übernahm. Nun ist Fehrs eine Favoritin für die Nachfolge des EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm. Am Dienstag und Mittwoch fällt die Entscheidung. Deshalb wurde aufmerksam verfolgt, ob die Betroffenenvertreter neben Meyns auch Fehrs unter Beschuss nehmen. Sie taten es nicht. Nachdem Fehrs den Tränen nahe bereute, dass sie bei der Konstruktion des Betroffenenbeirats einen „wirklich falschen Weg“ eingeschlagen habe, erhielt sie vom Opfervertreter Detlev Zander sogar Lob. Die Bischöfin habe die Aufarbeitung vorangetrieben. „Frau Fehrs war diejenige, die im Stich gelassen wurde, auch von vielen Kollegen.“