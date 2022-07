Akzeptanz der Bundeswehr : Die Deutschen haben kein Problem mit ihrer Armee

Die Deutschen haben die Bundeswehr durch den Krieg in der Ukraine wieder schätzen gelernt? Stimmt nicht, sie stehen schon lange hinter ihr – anders als viele in Politik und Medien.

Vor Putins Überfall auf die Ukraine konnte man meinen, dass Deutschland sich von seiner Armee entfremdet hat. Jahrelang belächelten viele die Bundeswehr für ihre Defizite, lachten über Hubschrauber, die nicht abhoben und über Sturmgewehre, die nicht richtig schossen. Sie redeten über Skandale bei Sondereinheiten und kaum darüber, wie viele Soldaten es zur Landesverteidigung braucht. Nur wenige gingen davon aus, dass Deutschland an­gegriffen werden könnte.

Nach dem 24. Februar 2022 wirkte es dann, als sei plötzlich alles anders. Nun wussten die Deutschen wieder, wozu es eine Armee braucht. Nun ging es um je­den verfügbaren Panzer, und es wurde ernsthaft über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert. Man brauchte wieder jemanden, der Deutschland im Notfall verteidigt. Die Frage ist nur: Ist das so? Haben die Deutschen ihre Meinung wirklich über Nacht geändert?

Fachleute sagen: nein. Das Verhältnis der Deutschen zur Bundeswehr hat sich nicht grundlegend gewandelt. Es ist schon seit Langem ziemlich gut. Der Mi­litärhistoriker Sönke Neitzel vom Zen­trum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam sagt: „Wir haben oft die Wahr­nehmung, dass die Deutschen prinzipiell ein sehr gebrochenes Verhältnis zur Bundeswehr haben und sie kein hohes Prestige genießt, weil wir wegen unserer Ge­schichte ein Volk von Pazifisten sind.“ Dabei zeigen Umfragen, die das Zen­trum seit 1996 macht, dass die Truppe bei den Deutschen schon sehr lange gleichbleibend akzeptiert und beliebt ist.

Seit Jahren hohe Akzeptanzwerte

Einmal jährlich befragen die Forscher die Bürger unter anderem, wie sie zur Bundeswehr, zu Einsätzen im In- und Ausland oder Deutschlands Engagement in Bündnissen stehen. Das Ergebnis ist eindeutig: Schon 2021, im Jahr vor dem russischen Angriffskrieg, hatten 83 Prozent der Befragten eine positive Ein­stellung zur Bundeswehr; ein Höchstwert, der in den vergangenen zwei Jahrzehnten nur 2007 und 2009 erreicht wurde. Seit dem Jahr 2000 pendelt der Wert stetig um die achtzig Prozent. Selbst globale Krisen wie der 11. September 2001 oder die Annexion der Krim 2014 änderten daran nur wenig. Die Akzeptanz für die Bundeswehr stieg kurz an, dann sank sie wieder auf den hohen Wert der Vorjahre.

Interessant ist auch, dass es kaum Un­terschiede gibt, was Alter, Herkunft und Bildungsstand angeht. Bei fast allen ist die Bundeswehr gleich anerkannt. Tendenziell bei Männern etwas mehr als bei Frauen und bei Akademikern etwas mehr als bei Arbeitern. Außerdem genießt sie eine höhere Akzeptanz bei etwas älteren Menschen und unter Konservativen eine etwas höhere als bei Linken. Insgesamt aber haben die Deutschen seit Jahren ei­ne hohe Meinung von ihrer Armee. Für die These eines jahrelangen „freundlichen Des­interesses“ gegenüber der Bundeswehr, das durch den russischen An­griffskrieg jetzt abrupt beendet wurde, gibt es keine Belege.

Schon im Jahr 2013 schrieben die Forscher in Potsdam, zwischen dem An­sehen der Bundeswehr auf der persönlichen Ebene und dem wahrgenommenen öffentlichen Image klaffe „ei­ne bemerkenswerte Lücke“. Neitzel glaubt, dass dieses Missverhältnis ein mediales Phänomen ist. Es sei insbesondere durch Auslandseinsätze wie in Af­ghanistan entstanden. Sie haben in den vergangenen Jahren das Bild der Truppe geprägt, sagen aber nur we­nig darüber aus, wie viel Rückhalt die Soldaten in der Bevölkerung tatsächlich ge­nießen.