Kirche und Holocaust : Warum protestierten die Bischöfe nicht gegen die NS-Herrschaft?

Er protestierte gegen die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“: Kardinal Galen 1946 in Münster Bild: dpa

Die katholischen Bischöfe in Deutschland haben sich bislang schwer getan mit dem Verhalten ihrer Vorgänger während der nationalsozialistischen Herrschaft. In den vergangenen Jahrzehnten äußerte sich die Deutsche Bischofskonferenz anlässlich von Jahrestagen zwar wiederholt zum Zweiten Weltkrieg sowie zum Holocaust und bekannte sich dazu, dass auch Glieder der Kirche in dieser Zeit Schuld auf sich geladen hätten.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Doch eine Gruppe blieb darin weitgehend ausgespart, oder wurde zumindest kaum je ausdrücklich genannt: Die Bischöfe selbst. Das soll sich nun offenbar ändern. Nach ihrer jüngsten Frühjahrs-Vollversammlung hat die Bischofskonferenz Anfang März eine Erklärung zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs angekündigt, die „schwerpunktmäßig dem Verhalten der deutschen Bischöfe in der Zeit des Zweiten Weltkriegs“ nachgehen solle.