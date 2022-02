Position im Ukraine-Konflikt : Die CSU und ihr komplexes Verhältnis zu Russland

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder hat jüngst in der F.A.S. ein Interview gegeben, dessen Passagen zu Russland zu kontroversen Reaktionen geführt haben, auch in der CSU. Söder sagte, Russland sei „ein schwieriger Partner, aber kein Feind Europas“. Zu Nord Stream 2 äußerte er: „Selbst in der schlimmsten Zeit des Kalten Krieges gab es kein Infragestellen der Energieverbindung zwischen der Sowjetunion und Deutschland.“

Manche in der CSU fanden das „mutig“, andere „wenig hilfreich“. Es sei schwer, der Ampelkoalition Uneinigkeit vorzuwerfen – und dann selbst zu wackeln. Wieder andere vertraten die Meinung, Söder sei in der Außenpolitik noch zu unerfahren, um sich dort aus dem Fenster zu lehnen. Die Situation heute sei nicht mit der im Kalten Krieg zu vergleichen. Seinerzeit sei die Sowjetunion territorial saturiert gewesen, heute strebe Russland nach Rückgewinnung alter Größe. Damals sei es um die Beendigung des Kalten Krieges gegangen, heute drohe ein neuer.

Ein Trachtenhut für Gorbatschow

Die Beziehungen der CSU zu Russland sind seit je kompliziert. Es gab frühe emotionale Bezüge. So weist Theo Waigel, ehemals CSU-Chef und Bundesfinanzminister, darauf hin, dass der Gründer der CSU, Josef Müller, mit dem Neffen des sowjetischen Außenministers Wjatscheslaw Molotow im Konzentrationslager Buchenwald interniert war.

Der ehemalige CSU-Vize Peter Gauweiler erzählt, wie 1992, beim traditionellen Fischessen der Schwabinger CSU, das aus Kapazitätsgründen im Hofbräuhaus stattfand, Michail Gorbatschow zu Gast war. Er habe den ehemaligen Generalsekretär der KPdSU daran erinnert, dass schon Lenin begeistert von seinen Besuchen im Hofbräuhaus berichtet und in Schwabing gewohnt habe. Gorbatschow bekam bei der Gelegenheit einen Trachtenhut mit echtem Gamsbart.

Stärker dürfte dennoch die Hinwendung der CSU zur Ukraine gewesen sein. Das meint zumindest Bernd Posselt, einer der kenntnisreichsten Außenpolitiker der Partei. So habe die Ukrainische Freie Universität, Symbol der ukrainischen Freiheitsbewegung nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie aus Prag fliehen musste, in München eine Heimstatt gefunden – bis heute.

Gerade Franz Josef Strauß, so Posselt, sei ein Freund des ukrainischen Volks gewesen. In den Achtzigerjahren habe er öffentlich eine Partnerschaft zwischen Bayern und den Ukrainern proklamiert. In diesem Zusammenhang sei dann auch die Städtepartnerschaft München/Kiew angebahnt worden.

Der langjährige CSU-Vorsitzende Strauß ist auch eine Schlüsselfigur für das Verhältnis der CSU zu Russland. Seine Faszination für schillernde Persönlichkeiten und fragwürdige Regimes ist bekannt, sein Verhältnis zur Sowjetunion passt aber nicht in diese Kategorie, wie Waigel hervorhebt. Lange war Strauß der Inbegriff des Kalten Kriegers. Eine positive Begegnung mit Leonid Breschnew 1978 dürfte seine Haltung etwas aufgeweicht haben; bei dem Treffen auf Schloss Gymnich erwies ihm der Generalsekretär der KPdSU eine Ehre, die er kurz vorher Helmut Kohl verwehrt hatte: Er begleitete ihn bis zum Auto.

In der Cessna nach Moskau

Noch viel einschneidender war aber 1987 der Flug von Strauß nach Moskau. Edmund Stoiber, der damals neben Waigel, dem CSU-Fraktionschef Gerold Tandler sowie „Bayernkurier“-Chefredakteur Wilfried Scharnagl an Bord der Cessna mit dabei war, erinnert sich, dass er an Heiligabend einen Anruf des bayerischen Ministerpräsidenten erhielt: Stoiber, damals Leiter der Staatskanzlei, sollte ihn in den Kreml begleiten und den Besuch vorbereiten.