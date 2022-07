Aktualisiert am

CSU-Tagung in Banz : Eigenlob und wohlwollende Worte

Die CSU sieht sich im Aufwind, es gibt viel Lob für die Zusammenarbeit mit der CDU. Doch in Bayern lauern auch Gefahren.

Der bayerische Sommer ist, Hitze hin oder her, gerade sehr schön. Ein Fest jagt das nächste. Das gefällt besonders der CSU, die mit Blick auf die am Horizont aufziehende Landtagswahl 2023 bei den Leuten wieder das „Bayern-Gefühl“ wecken will, das für sie gleichbedeutend ist mit dem CSU-Gefühl.

Anna-Lena Ripperger Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Es gibt derzeit sehr viele Probleme auf der Welt: Ukraine, Klima, Lieferketten. Doch das Hauptthema auf den vielen Feiern der politischen Szene war die Garderobe von Ministerpräsident Markus Söder. Was wurde nicht gelacht, gefrotzelt und gefachsimpelt über seine an der einen Stelle zu lange und an der anderen Stelle zu enge Hose beim Empfang von Joe Biden und über seine Zipperjacken, die er bei kälteren Temperaturen unter seinen Sakkos zu tragen pflegt. Doch selbst das kann der Ministerpräsident ab – und interpretiert gegenüber sich selbst und seiner Umgebung seinen etwas nachlässigen Kleidungsstil kurzerhand als Ausdruck von Authentizität mit Kult-Potential.