Kleiner Parteitag der CSU : „Die CSU ist nicht die Avocado-, sondern die Schnitzeletage“

Bezeichnet die Ampelkoalition als „Lichtorgel“: CSU-Chef Markus Söder am Samstag in Würzburg beim Kleinen Parteitag Bild: dpa

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat am Samstag beim Kleinen Parteitag in Würzburg viel dafür getan, das alte Selbstverständnis der CSU als Bayern-, Bierzelt- und Volkspartei zu revitalisieren. Mindestens an einer Stelle bröckelte aber die Fassade: Oft komme aus der Partei die Frage: „Wer sind wir?“ Die Frage nach der eigenen Identität stellt sich 2022 tatsächlich – und Söder trägt daran eine Mitverantwortung. Das zeigte nicht zuletzt seine Rede.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Der Parteitag hatte einen außenpolitischen Schwerpunkt. Es ging vor allem um den Krieg in der Ukraine. Der neue CSU-Generalsekretär Stephan Mayer, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der für ein Grußwort zugeschaltete CDU-Chef Friedrich Merz wie auch Söder bezichtigten die Ampelregierung des Zauderns und Zögerns. Mayer sagte, die Ampel laviere und mäandere, Söder verglich sie mit einer „Lichtorgel“. Man könne sich für oder gegen schwere Waffen entscheiden, sagte er, aber man müsse entscheiden.

Auch mancher in der CSU beschwor die Freundschaft zu Putin

So sollte der Eindruck entstehen, dass es in der Ukraine-Politik einen großen Unterschied gibt zwischen den Positionen der CSU und denen der Ampel. Doch den gibt es nicht. Die einen wie die anderen „mäandern“ und „lavieren“. Oder, positiver gewendet: zweifeln. Tatsächlich hat die SPD Russland-Netzwerke, wie Merz hervorhob, aber auch in der CSU gibt es Granden, die lange nicht nur die Tiefe der russischen Seele, sondern auch der Freundschaft zu Wladimir Putin beschworen haben. Dem stehen Leute wie der Europapolitiker Manfred Weber oder Bundespolitiker wie Thomas Silberhorn gegenüber, die seit Längerem für einen harten Kurs gegenüber Russland werben.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Söder wandelt dazwischen. Vor dem Krieg hatte er sich Russland gegenüber konziliant gezeigt, beim Thema Waffenlieferungen sei er „skeptisch“. Als der Angriffskrieg dann Realität geworden war, versuchte Söder seinen Kurs so anzupassen, dass es registriert wurde, ohne aufzufallen.

Zunächst behalf er sich mit Scherzen über die angebliche Unfähigkeit der Verteidigungsministerin – Stichwort 5000 Helme –, dann sprach er sich für „mehr und schnellere Waffenlieferungen“ aus, um wiederum zuletzt, im „Münchner Merkur“, besorgt festzustellen, „jetzt reden die nächsten schon über weitere Leopard-Panzer-Lieferungen“. Bei „dieser Spirale“ habe er „kein gutes Gefühl“. Am Samstag nun lobte er nicht etwa die Grünen für ihre endgültige Abkehr vom Pazifismus, sondern machte sich über das ja tatsächlich kuriose Rebranding Anton Hofreiters lustig. Der sei früher „Dauergast im Eine-Welt-Laden“ gewesen, heute wirke er „eher wie der Lobbyist einer Rüstungsfirma“.

Söders Versuch, durch den Gestus der Entschlossenheit eigene Inkonsistenzen zu überspielen, beschränkte sich aber nicht auf die Außenpolitik – er durchzog die ganze Rede. Nur zwei Beispiele: Der bayerische Ministerpräsident verlangte steuerliche Entlastungen derjenigen Bürger, die Horst Seehofer früher die „kleinen Leute“ genannt hätte, ließ aber nicht im Ansatz ahnen, woher das Geld dafür kommen soll. Das wiederum hielt ihn nicht davon ab, der FDP den Vorwurf zu machen, dass sie anders als im Wahlkampf angekündigt den Haushalt nicht konsolidiere, um dann auch noch treuherzig hinzuzufügen, das sei „kein Vorwurf“.

Söder bietet die Partei- und Freistaatsgeschichte als Erklärung an

Zweites Beispiel: Mit Blick auf den anwesenden Bauernverbandspräsidenten verlangte Söder dass man wegen der Welternährungskrise von Flächenstilllegungen zur Erhaltung der Biodiversität abrücken solle, und zwar nicht nur bis zum Ende des Kriegs, sondern dauerhaft. Das verlangte wohlgemerkt der Politiker, dem noch vor drei Jahren die Rettung der Bienen ein Hauptanliegen war.

Söder scheint sich dieser Widersprüche durchaus bewusst zu sein. Für die, denen sie auffielen, bot er am Samstag die Partei- und Freistaatsgeschichte als Erklärung an. „Das, was dieses Bayern so prägt und letztlich so sexy macht, ist doch, dass alles zusammengeht bei uns.“ Das galt für die CSU tatsächlich mal. Aber das waren andere Zeiten. Nicht nur hatte die Partei damals die absolute Mehrheit abonniert, sie hatte auch mehr Leute, die die widerstrebenden Strömungen prägnant zu vertreten wussten. Und Krieg und Klimawandel waren auch nicht so präsent wie heute.

Mehr zum Thema 1/

Im Moment steht die CSU bei 38 Prozent. Das ist zwar unter ihren Ansprüchen, aber im Vergleich zu anderen Parteien so schlecht nicht und würde Söder wohl über die Landtagswahl 2023 retten. Spätestens bis dahin soll die Frage beantwortet werden: Wer sind wir? Dazu wird momentan ein neues Grundsatzprogramm erarbeitet. Was davon in Würzburg nach außen drang, lässt aber weniger darauf schließen, dass inhaltliche CSU-Positionen geschärft und intellektuell unterfüttert werden, sondern eher, dass man sich aufs Lebensgefühlige verlegt.

Dass auch das nicht so einfach ist, zeigt die tastende Suche nach einem neuen Partei-Slogan. Franz Josef Strauß hatte gesagt: „Wir müssen uns in der Kaviar-Etage bewegen können. Aber zu Hause sind wir in der Leberkäs-Etage.“ Söder variierte nun: „Die CSU ist nicht die Avocado-, sondern die Schnitzeletage.“

Nicht nur in den sozialen Netzwerken könnte das die Frage provozieren: Welche Gesellschaft soll das abbilden?