Aktuelle Coronazahlen : Das ist der Beginn der Herbstwelle

In den Krankenhäusern liegen immer mehr Patienten mit positiven Test, doch oft ist Corona ein Zufallsbefund. Die Zahl der Kranken, die wohl wegen Covid-19 ins Krankenhaus müssen, steigt längst nicht in gleicher Weise. Trotzdem sind Intensivmediziner alarmiert.

Ein Intensivpfleger steht auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Ludwigsburg neben einem Covid-19-Patienten. Bild: dpa

Gleich zwei Indikatoren der Corona-Pandemie weisen nach oben. Da ist zum einen die Zahl der Krankenhauspatienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Der Wert hat sich seit Mitte September in etwa verdoppelt. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz liegt inzwischen recht stabil bei etwa zwölf Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wobei das Robert-Koch-Institut (RKI) spätere Nachmeldungen der Krankenhäuser eingeschlossen hat. Und dann ist da die Zahl der infizierten Patienten auf den Intensivstationen. Sie hat sich im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt.

Am Dienstag meldete das Intensivregister von RKI und Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) 1660 Pa­tienten bundesweit, Mitte September wa­ren es noch um die 700. Dass die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auch be­ständig steigt – am Dienstagmorgen lag der Wert bei 788 –, ist da kaum noch der Rede wert. Weil immer weniger Infizierte ihre Ansteckung durch einen PCR-Test bestätigen lassen, nimmt die Aussagekraft des früheren Leitindikators der Pandemie beständig ab.

Was folgt aus den Zahlen?

Bleibt die Frage, was aus den steigenden Zahlen auf den Normal- und Intensivstationen der Krankenhäuser folgt. Beide Indikatoren unterscheiden nicht, ob ein Patient wegen Covid-19 ins Krankenhaus muss oder ob die Ansteckung nur nebenbei entdeckt wurde, weil Krankenhauspatienten routinemäßig ei­nen PCR-Test abgeben. „Wir sehen derzeit anteilig an den Covid-19-Erkrankten viel weniger Schwerkranke als vor einem Jahr“, sagte kürzlich DIVI-Präsident Gernot Marx. „Auch haben wir Me­dikamente, wie Paxlovid, die wir bei Patienten mit einem Risiko für einen schweren Verlauf frühzeitig einsetzen können.“ Auf den Intensivstationen lä­gen derzeit „vor allem die Menschen, die nicht vollständig geimpft und über 60 Jahre alt sind und relevante Vorer­krankungen haben“. Im Herbst des vergangenen Jahres seien deutlich mehr jün­gere Patienten schwer erkrankt. Da­mals seien 38 Prozent älter als 60 Jahre gewesen, diesmal seien es 81 Prozent.

Die Einschätzung, dass die Corona-Ansteckungen zwar wie erwartet im Herbst zunehmen, die Infektionen die Menschen aber nicht schwerer krank ma­chen, wird durch einen dritten Indikator bestätigt. Das RKI schätzt die Zahl der Patienten, die positiv auf Corona getestet wurden und wegen einer akuten Atemwegserkrankung im Krankenhaus behandelt werden müssen – in diesem Fall ist es recht wahrscheinlich, dass sie wegen Covid-19 ins Krankenhaus mussten. Der Wert veränderte sich seit Mitte August immer wieder; mal ging er etwas nach oben, mal wieder nach unten. Die aktuellste Berechnung liegt für Anfang Oktober vor, da war die Zahl gerade binnen einer Woche von 4,3 auf 3,5 Patienten pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen gesunken.

Doch ganz unproblematisch sind die steigenden Infiziertenzahlen in den Krankenhäusern nicht. Kliniken müssen alle positiv getesteten Patienten mit großem Aufwand isolieren, unabhängig von der Grunderkrankung. Das bindet Ressourcen. „Die größte Sorge von uns Intensivmedizinern gilt, wie auch schon in diesem Sommer, den vielen Ausfällen von Mitarbeitenden durch Covid-19“, sagte Gernot Marx. Wichtig sei, dass sich möglichst viele Menschen auch ge­gen die Grippe impfen ließen, damit die Corona-Herbstwelle nicht von einer In­fluenza-Welle in den Krankenhäusern überlagert werde.