Christdemokraten in der Krise : Die Zerstörung der CDU

Die Grünen schieben sich an die Union heran. Die SPD haben sie schon hinter sich gelassen. Bis zur nächsten Bundestagswahl ist noch Zeit. Und zwar für die Grünen, um die Union zu überholen. Das Europawahl-Ergebnis der Grünen in Deutschland ist stupend, wenn man es nur für sich nimmt. In Frankfurt, naheliegendes Beispiel für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, sind die Grünen in 38 von 44 Stadtteilen stärkste Partei geworden, nur noch in sechsen hat die Union die Nase vorn. Das heißt: die Karte der Stadt ist fast vollständig grün eingefärbt.

Grün sind auch die Städte rund um Frankfurt in der nahezu drei Millionen Einwohner zählenden Rhein-Main-Region: Offenbach, Darmstadt, Hanau, Mainz, Wiesbaden. Alles grün. Stupend, aber nicht wirklich überraschend. Denn die Umfragen sagen das schon seit vielen Monaten voraus, spätestens seit dem großen Crash in der Union im Sommer letzten Jahres, als es um Seehofers Masterplan ging. Damals stand die Union kurz vor dem Zerfall.

Wie es aussieht, kann sie ihn aus eigener Kraft nicht mehr aufhalten. Die Zerstörung der CDU ist in vollem Gange. Die Parteiführung hat schnell erkannt, warum. Schon am Wahltag zeigte sich nämlich durch Befragungen, dass Wähler sich von der Union ab- und den Grünen zugewandt haben, weil die Union ihnen zu traditionalistisch, zu konservativ ist.

Die Wähler laufen weg

Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach ihrem knappen Sieg über Merz versucht, die Partei wieder zu einen, indem sie auf den rechten Parteiflügel zuging. Sie muss das tun, denn sie kann ohne die Unterstützung der Konservativen nicht Kanzlerin werden; selbst Angela Merkel mit ihrem gewichtigen Amtsbonus konnte es zuletzt ja kaum bleiben. Aber die Wähler laufen weg. Sie fühlen sich durch diese Politik nicht angesprochen, sogar abgestoßen.

Die Unionswähler laufen in zwei Richtungen weg. Nach rechts zur AfD. Die Hoffnung, diese Abtrünnigen zurückzugewinnen, wird sich auch durch Ausweitung der rechten Konsenszone nicht erfüllen. Aber schon das Streben danach bewirkt, dass die liberalen Unionswähler auf der anderen Seite zu den Grünen wechseln.

Diese Wähler konnten bisher mit ihrer Stimme für die CDU eine fortschrittliche, in der Sachpolitik erkennbar grüne Kanzlerin wählen (so wie die Frankfurter früher die CDU-Oberbürgermeisterin Petra Roth). Aber in Europa stand Merkel jetzt gar nicht mehr zur Wahl. Also haben sich diese Wähler in Scharen den Grünen zugewandt.

Noch mehr Wähler sind von der SPD zu den Grünen gewechselt. Aber das ist ein älterer Trend. Diese Wähler haben sich nicht nach links, sondern in Richtung Mitte bewegt – so wie die Unionsabtrünnigen. Die Grünen sind jetzt die Partei der Mitte.

Sie benehmen sich auch so. Ihr einst wirkmächtiger linker Flügel, der 2013 noch eine schwarz-grüne Koalition im Bund verhindert hatte, spielt keine nennenswerte Rolle mehr. Die früher alles durchdringende Spannung zwischen Fundis und Realos ist nur mehr Reminiszenz.

Der Stil der Grünen hat sich verändert

Das zeigt am deutlichsten das Spitzenteam aus Annalena Baerbock und Robert Habeck, mit dem das alte Strickmuster überwunden wurde. Der ganze Stil der Partei hat sich verändert. Sie zeigt ein freundliches Gesicht. Das Zanken, Hetzen, Intrigieren überlässt sie den anderen. Und die lassen sich nicht lumpen.

Überhaupt fällt auf, dass die Grünen das Jaulen, Knurren, Keifen, Kläffen, die ganze politische Kötermusik nicht mehr mitspielen. Auch den schrecklichen Habitus der Häme findet man bei ihnen nicht. Sie sind inzwischen einfach die anständige Partei, jedenfalls die Partei, die sich als einzige noch, nimmt man das Gesamtbild, durchweg anständig benimmt – insbesondere im Umgang untereinander. Früher erhob das besonders in der Union repräsentierte Bürgertum, etwas anmaßend, Anspruch auf solche Formen. Heute jedenfalls sollten sich die Parteien in dieser Hinsicht die Grünen zum Vorbild nehmen. Ihren mäßigenden, konstruktiven Stil kann man nicht zuletzt dort beobachten, wo sie regieren, in Kommunen und Ländern.

Mehr zum Thema 1/

All das hat die Union verspielt. Warum? Es läuft ein tiefer Graben mitten durch die Partei. Sie hat aber selbst nicht mehr die Mittel, ihn zu schließen. Was seit 2015 geschehen ist, lässt sich nicht einfach ungeschehen machen. Es wirkt fort. Ein erheblicher Teil der Union und Angela Merkel haben einander in dieser Auseinandersetzung den Rücken gekehrt. Und das bedeutet, dass gerade die Wähler, die Angela Merkel gebunden hat, nun wiederum der Union den Rücken kehren.

Diese jähe Einsicht überfiel die Union, wie erwähnt, bereits am Tag der Europawahl. Die Diskussion darüber wurde schleunigst abgelöscht, denn sie würde den alten Konflikt wieder aufflammen lassen. Er ist nicht beigelegt, kann nicht beigelegt werden, weil die Wähler nicht mitspielen. Ein politischer Algorithmus: die Zerstörung der CDU.