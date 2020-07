Aktualisiert am

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt : Reiner und sonst keiner?

Eigentlich wollte Reiner Haseloff 2021 in den Ruhestand gehen. Aber in Ostdeutschland spielt der Regierungsbonus bei Wahlen eine große Rolle. Muss der Ministerpräsident doch noch mal ran?

Ministerpräsident und Kronprinz? Reiner Haseloff stellt Holger Stahlknecht einstweilen noch in den Schatten. Bild: dpa

Wenn die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wie geplant am 6. Juni 2021 stattfindet, bildet das bereits für sich genommen eine Nachricht. Der dortigen Kenia-Koalition war seit ihrer Bildung im Frühjahr 2016 oft ein vorzeitiges Ende prophezeit worden. Inzwischen geht man in Magdeburg aber fest davon aus, dass die Regierung aus CDU, SPD und Grünen bis zum regulären Ende der Legislaturperiode Bestand hat. Das neuartige Dreierbündnis hat sich als robuster erwiesen als angenommen.

Nun beginnen allerdings die Vorbereitungen für den Wahlkampf. Erste Personalfragen wurden bereits geklärt. Weiter offen ist indes die mit Abstand wichtigste Personalie, nämlich die Spitzenkandidatur bei der CDU. Die Entscheidung sollte eigentlich schon Anfang Juni fallen, wurde aufgrund der Pandemie jedoch vertagt. Nun gilt eine Klausur der Parteiführung im Oktober als neuer Termin. Der Listenparteitag ist dann für November geplant.