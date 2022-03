Landtagswahl in NRW : Das Wüst-Kalkül der CDU

Der nordrhein-westfälische CDU-Landesvorsitzende Hendrik Wüst am Samstag in Köln Bild: dpa

In der ehemaligen Industriehalle in Köln-Mülheim hat die CDU alles auf Hendrik Wüst ausgerichtet. Am Eingang lächelt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident von einem Großflächenplakat, und das Wahlprogramm, das der erweiterte CDU-Landesvorstand vor wenigen Augenblicken einstimmig verabschiedet hat, trägt den Titel: „Machen, worauf es ankommt“.

Den Slogan hat sich Wüst schon vor einiger Zeit zurechtgelegt. Und als er am Samstag die wichtigsten Punkte des CDU-Wahlprogramms in einer Rede vorstellt, wiederholt er ihn unter dem Jubel seiner gut 300 Parteifreunde nach jedem Themenblock: ob bei der Bildungspolitik, bei der inneren Sicherheit, bei Energiewende und Versorgungssicherheit oder bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine.

„Machen, worauf es ankommt“ – das soll als Mischung aus Schlachtruf und Selbstvergewisserung funktionieren. Denn einerseits präsentiert Wüst unter dem Slogan die aus seiner Sicht erfolgreiche Fünf-Jahres-Bilanz der schwarz-gelben Landesregierung. Andererseits soll der Slogan signalisieren, dass Wüst die frische Kraft mit einem eigenen Zukunftsplan ist. Schließlich ist es erst fünf Monate her, dass Wüst dem glück­losen Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet sowohl an der Spitze der Landes-CDU als auch im Amt des Ministerpräsidenten nachfolgte.

Spitzenkandidaten müssen Parteianhänger mobilisieren

Dass die CDU für die nordrhein-westfälische Landtagswahl am 15. Mai weitgehend auf den 46 Jahre alten Wüst setzt, bleibt ein Risiko. Denn bisher legen Umfragen nahe, dass sich der neue Ministerpräsident in der Kürze der Zeit noch keinen ausgeprägten Amtsbonus hat erar­beiten können. Mitte März ergab eine Forsa-Erhebung, dass Wüst bei der Ministerpräsidentenpräferenz seinen SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty mit 37 zu 21 Prozent zwar deutlich abgehängt hat, aber immer noch waren 42 Prozent der Befragten unentschieden.

In der Parteipräferenz lag die CDU laut Forsa mit 32 Prozent fünf Punkte vor den Sozialdemokraten. Weil zuvor aber mehrere Umfragen CDU und SPD mehr oder weniger gleichauf sahen, sind Parteistrategen hier wie dort überzeugt, dass das Rennen noch offen ist. Welches Zweier- oder Dreierbündnis nach dem 15. Mai im größten Bundesland zustande kommt, lässt sich noch weniger abschätzen.

Entscheidend dürfte werden, welchem Spitzenkandidaten es besser gelingt, seine Parteianhänger zu mobilisieren. In Umfragen verstetigte sich der Eindruck, dass Wüst im Vorteil ist – das Wüst-Kalkül der CDU könnte also aufgehen. Während er bei den CDU-Sympathisanten bei Forsa auf einen Zustimmungswert von 90 Prozent kam, schaffte es Kutschaty in der SPD-Wählerschaft nur auf 52 Prozent.

Für CDU und SPD ist 2022 keine Landtagswahl so wichtig wie die Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland. Die Sozialdemokraten hoffen, auch in Düsseldorf eine Ampelkoalition bilden und sich damit auch bundesweit stabilisieren zu können. Die bei der Bundestagswahl in historische Tiefen gestürzte CDU braucht den Erfolg in Nordrhein-Westfalen, um wieder Tritt zu fassen. Scheiterte ihr mit Abstand größter Landesverband Mitte Mai, brächte das auch ihren neuen Bundesvorsitzenden Friedrich Merz in Bedrängnis.

Seit 2005 kam es in Nordrhein-Westfalen häufig zu Regierungswechseln. Nach nur fünf Jahren im Amt wurde 2010 die schwarz-gelbe Regierung von Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) abgewählt. Hannelore Kraft (SPD), die zunächst eine Minderheitsregierung bildete, bekam in der ersten Neuwahl der Landesgeschichte im Mai 2012 dann zwar eine klare rot-grüne Mehrheit.

Doch nur fünf Jahre später war die Unzufriedenheit der Bürger mit der Regierungsarbeit so groß, dass die SPD ihr bisher schlechtestes Wahlergebnis in der Landesgeschichte erzielte und die Grünen auf 6,4 Prozent abstürzten. Wüst setzt darauf, dass die Bürger in Krisenzeiten nicht dazu neigen, ihr politisches Spitzenpersonal auszutauschen.

In „Machen, worauf es ankommt“ klingt deshalb zugleich ein wenig der bewährte CDU-Slogan „Keine Experimente“ mit. Seinen Parteifreunden ruft Wüst am Samstag in Köln zu: „Flut, Pandemie, Krieg – das ist die Zeit, in die wir gestellt sind.“ Man nehme sehr ernst, dass viele Menschen im Land so viele Sorgen und Ängste hätten wie lange nicht. „Machen, worauf es ankommt – dafür kommt es wie selten zuvor auf die CDU als starke Kraft der politischen Mitte an.“