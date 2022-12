Die CDU und ihre Identität : Plötzlich Opposition

Viele Ehen kriseln, wenn die Kinder das Haus verlassen. Einerseits ja toll: Endlich mal Zeit füreinander. Andererseits unangenehm: Was macht man mit der Zeit, was hat man sich noch zu sagen? So ähnlich geht es der CDU. Sie hat jetzt weniger zu tun, denn sie regiert nicht mehr. Sie ist plötzlich auf sich selbst zurückgeworfen. Was für eine Partei will sie sein, mit wem, warum? Ein Jahr nach der Bundestagswahl ist sie noch mitten in der Sinnkrise oder wie es Carsten Linnemann sagt, ihr optimistischer Therapeut: „Wir sind gut unterwegs, aber noch nicht am Ziel.“

Linnemann wacht über das neue Grundsatzprogramm, das bis 2024 entstehen soll. Bevor es um Antworten geht, wird jetzt erst einmal über die Fragen geredet. Eine Therapie braucht schließlich Zeit. Man sei „hier und da dünn besiedelt, was die Inhalte anbelangt“, befand er kürzlich. Wo nicht viel ist, entsteht Platz für Neues, eine neue „tolle Erzählung für die CDU“, wie Linnemann begeistert sagt. Die Partei brauche wieder eine Erkennungsmelodie, bei der die Leute sagen: „Die Partei wähl ich! Die neue CDU kann Zukunft.“