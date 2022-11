Verteidigungsetat : Die Bundeswehr zieht den Kürzeren

Olaf Scholz hatte es versprochen: Von nun an in jedem Jahr mehr als zwei Prozent der Wirtschaftskraft für Verteidigung auszugeben. Daraus wird im nächsten Jahr wohl nichts.

Die Bundeswehr wird im kommenden Jahr nicht die Mittel erhalten, die sie nach eigener Vorstellung braucht und die ihr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zugesagt hat. Dieses Fazit zieht die Opposition nach der Bereinigungssitzung zum Haushalt 2023. Während die Ampelpolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) sagte, der Haushalt sei „rund“, erklärte der verteidigungspolitische Sprecher der Unions-Fraktion Florian Hahn (CSU): „Olaf Scholz’ Zeitenwende ist endgültig gestoppt. Die Ampelfraktionen kassieren Scholz’ Versprechen, mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung zu investieren, gnadenlos ein.“ Im aktuellen Haushaltsentwurf fehlen demnach rund 16 Milliarden Euro, die Scholz zugesagt hatte, als er am 27. Februar ankündigte: „Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.“ Die Union hatte beantragt, den Etat um 3,9 Milliarden Euro zu erhöhen und rascher Geld aus dem Sondervermögen zu investieren, um das auch symbolisch wichtige Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen. Diese Vorschläge wurden abgewiesen.

Zu den Neuigkeiten aus der Bereinigungssitzung, in der die Haushälter jeweils letzte Hand an die Etats legen, zählt ein zusätzlicher Posten für Munition in Höhe von etwa 1,1 Milliarden Euro. Zusätzlich wurden Ermächtigungen erteilt, in den Folgejahren jeweils weitere 500 Millionen dafür auszugeben. Der Beschaffungsstau für Munition wird innerhalb der Bundeswehr auf 20 Milliarden Euro geschätzt.

Während die Ministerinnen für Auswärtiges und für Entwicklungszusammenarbeit, Annalena Baerbock (Grüne) und Svenja Schulze (SPD), in der Bereinigungssitzung jeweils eine Milliarde Euro zusätzlich für ihre Häuser sichern konnten, musste sich Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) mit einem Plus von wenigen Millionen bescheiden. Insgesamt soll der Verteidigungsetat 50,1 Milliarden umfassen. Zusätzlich ist geplant, 8,4 Milliarden aus den 100 Milliarden Euro Sonderschulden zu entnehmen, die der Bundestag bereitgestellt hat, um die Streitkräfte zu ertüchtigen. Unklar bleibt, was mit den deutsch-französischen Projekten für ein Kampfflugzeug und den Kampfpanzer der Zukunft wird. Hierzu hat der Haushaltsausschuss vom Ministerium Sachstandsberichte angefordert. Das gilt auch für die Frage, ob Paris und Berlin an einem gemeinsamen System zum Luftkampf über See festhalten wollen.