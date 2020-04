Corona-App : Radikaler Kurswechsel in Berlin

Noch am Freitag gab die Bundesregierung ein eindeutiges Bekenntnis ab. Es ging um die Corona-App, die den Behörden dabei helfen soll, Kontaktpersonen von Infizierten nachzuverfolgen. Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte, man habe „großes Vertrauen in das System, das derzeit bei Fraunhofer getestet wird“. Damit meinte sie die Lösung, an der mehrere europäische Forschungsinstitute gerade arbeiten und die vorsieht, dass die Daten zentral gespeichert werden. Mit dem Satz stärkte die Regierung der dahinterstehenden Initiative PEPP-PT demonstrativ den Rücken.

Und die hatte das zu diesem Zeitpunkt auch nötig – aus der ursprünglichen Kritik an deren Ansatz war längst ein Sturm der Entrüstung geworden. Kurz bevor Demmer vor die Presse trat, hatten der Chaos Computer Club und andere Netzaktivisten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einem Brief eindringlich davor gewarnt, weiter auf einen zentralen Ansatz bei der Speicherung der Daten zu setzen. Eine solche Entscheidung sei „höchst problematisch“, hieß es, und drohe das Vertrauen in die App „auszuhöhlen“.

Am Wochenende hat die Bundesregierung nachgegeben. In einer gemeinsamen Erklärung teilten Jens Spahn und Kanzleramtsminister Helge Braun am Sonntag mit, man setze fortan auf eine dezentrale Datenspeicherung. Es werde eine „konsequent dezentrale Softwarearchitektur“ vorangetrieben. Das heißt, die Daten der Tracing-App für das Robert-Koch-Institut sollen nur noch auf dem Telefon des Nutzers gespeichert und nicht mehr auf einem Server gesammelt werden. Ob sich die Regierung für den konkurrierenden Ansatz von DP3T entschieden hat, wie er etwa in der Schweiz zum Einsatz kommen soll, ist noch ungewiss.

Google und Apple helfen mit

Die Erklärung der Minister gibt aber einen Hinweis darauf, wie es zu dem Kurswechsel kam. Die Bundesregierung will offenbar keinen weiteren Vertrauensverlust in der Bevölkerung hinnehmen: „Die Nutzung der App durch möglichst große Teile der Bevölkerung ist die Grundlage ihres Erfolges“, heißt es da. Trotzdem sollen Bürger auch bei einem dezentralen Ansatz die Möglichkeit haben, Daten von Interesse freiwillig und in anonymer Form an das Robert-Koch-Institut zu „spenden“. Welche das sind, ist noch nicht bekannt.

Nun laufe es auf eine App hinaus, welche „die in Kürze zur Verfügung stehenden Programmierschnittstellen der wesentlichen Anbieter von mobilen Betriebssystemen nutzt und gleichzeitig die epidemiologische Qualitätssicherung bestmöglich integriert“, heißt es in der Erklärung weiter. Mit den wesentlichen Anbietern dürften die IT-Giganten Google und Apple gemeint sein.