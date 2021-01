Kritik an Jens Spahn : Das Gerede vom Impfdesaster

Wo waren all die klugen Leute, als vor wenigen Wochen über Bestellungen, Zulassungen, Kapazitäten, Engpässe, Priorisierung und Logistik für die Impfungen diskutiert wurde?

Wie aus einem „Impfwunder“ binnen weniger Wochen ein „Impfdesaster“ werden konnte, lässt sich mit vielem erklären, aber nicht damit, dass Deutschland angeblich der Impfstoff ausgeht.

Manches Bundesland und mancher EU-Staat sind schon mit den angeblich zu geringen Mengen an Impfstoff organisatorisch überfordert und können nur von Glück sagen, dass die Devise einer unverhofft frühen Impfkampagne lautet: Langsam, aber sicher, und nicht: Hals über Kopf.

SPD und FDP sehen das ganz anders (mit unverhoffter Schützenhilfe vom CSU-Ministerpräsidenten). Kanzlerkandidat Olaf Scholz legt Jens Spahn nun gar einen Fragenkatalog vor, unterstützt von den SPD-Ministerpräsidenten.

Arbeiten deren Staatskanzleien so schlecht, dass sie die Fragen nicht selbst beantworten können? Ist das die Vorstufe für einen Untersuchungsausschuss? Es wäre der erste, der von einer Regierungspartei gegen die eigene Regierung gerichtet würde. Nicht zum Katalog gehört natürlich die Frage, wo Scholz, die SPD und die Ministerpräsidenten waren, als die Entscheidungen im Bundeskabinett getroffen wurden.

SPD betreibt unverantwortliches Spiel

Ihre Wucht entfalten die Fragen der SPD vielmehr aus dem Wissen von heute, dass es besser gewesen wäre, weit mehr Impfdosen zu bestellen (gegen jegliche Kapazitätsgrenzen) – eine Gewissheit, die aus heutiger Sicht naheliegend sein mag, die es gestern aber noch nicht gab. Und was hätte die SPD wohl gesagt, wenn Deutschland sich im Alleingang gegen EU-Partner und auf deren Kosten mit Impfstoff eingedeckt hätte?

Das alles wirkt so, als gehe die SPD ganz bewusst von der Regierungsarbeit in den Wahlkampf über. Die Gelegenheit mag dafür günstig sein, allerdings ist es nun wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, sich aus der Regierungsverantwortung zu stehlen. Die SPD betreibt stattdessen mit Hilfe des Boulevards ein unverantwortliches Spiel mit der Öffentlichkeit.

Aber sie hat, wer hätte das gedacht, die FDP an ihrer Seite. Die FDP fordert gar, dass sich Jens Spahn entschuldigen möge. Man fragt sich, wo all die klugen Leute waren, als vor wenigen Wochen in aller Offenheit über Bestellungen, Zulassungen, Kapazitäten, Engpässe, Priorisierung und Logistik (minus 70 Grad Celsius – schon vergessen?) diskutiert wurde. Aber da war das Wunder selbst für einen Markus Söder offenbar noch zu überwältigend.

Die Grünen halten sich merklich zurück, vielleicht auch deshalb, weil sie sich noch daran erinnern, wie gut es im Spätsommer alle Beteiligten fanden, dass in der EU eine europäische Gemeinschaft unterwegs war und nicht ein zerstrittener Haufen von nationalen Einzelgängern.

Diese Debatte wird Deutschland nun auf anderer Ebene wieder einholen, beim Lockdown. Finden die Bundesländer und die Bundesregierung zu einer gemeinschaftlichen Methode, die den Ausweg aus dem regelmäßig wiederkehrenden Hickhack weist? Es wäre ihnen und dem ganzen Land zu wünschen. Denn noch ein Wunder wird es so schnell nicht geben.