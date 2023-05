Annalena Baerbock muss sich weiter gedulden. Über Monate feilt die Außenministerin von den Grünen mit ihrem Ministerium schon an dem Prestigeprojekt einer Nationalen Sicherheitsstrategie. Ihre Mitarbeiter haben in großen und kleinen Runden gerungen, mit anderen Ministerien und dem Kanzleramt. Immer länger hat es gedauert, dann scheint das Ziel ganz nah: an diesem Mittwoch sollte das Kabinett beschließen, am Donnerstag dann der Bundestag debattieren.

Und nun: wieder neue Einwände, wieder Aufschub. Die Bundesregierung streitet über Heizungen, als gäbe es nichts Wichtigeres. Wenn es aber darum geht, unter dem Eindruck von Putins Krieg die strategische und sicherheitspolitische Grundausrichtung des größten europäischen Landes zu definieren, verhakt sich die Ampel im Kleinklein.

Zum ersten Mal will sich Deutschland eine Sicherheitsstrategie geben. So steht es im Koalitionsvertrag. Der russische Überfall auf die Ukraine hat die Erwartungen erhöht, auch im Ausland. Alle wollen wissen: Was hat Berlin aus der Zeitenwende gelernt? Doch schon wenn man nachvollzieht, wie an der Strategie gearbeitet wurde in der Bundesregierung, wie Ideen aufgekommen und wieder verworfen wurden, zeigt sich, dass es selbst in der Zeitenwende nicht ohne Ressortegoismen geht, nicht ohne Streit. Von großen Ambitionen bleibt wenig übrig.

Warum das Außenministerium?

Bislang war das vom Verteidigungsministerium geschriebene Weißbuch maßgeblich für die Sicherheitspolitik. Das letzte erschien 2016. Die Sicherheitsstrategie hat nun das Auswärtige Amt federführend geschrieben, und schon das können nicht alle in der Regierung nachvollziehen. In einigen Ministerien wird die Frage gestellt: Wenn es doch um die Sicherheit Deutschlands geht, das komplizierte Zusammenspiel zwischen Bund, Ländern und Kommunen, warum kümmert sich dann ausgerechnet das Außenministerium darum und nicht das Bundesinnenministerium oder besser noch: das Bundeskanzleramt?

Die Strategie soll die sicherheitspolitische Lage beschreiben, in der sich die Bundesrepublik befindet. Von der Bedrohung aus Russland bis zum Umgang mit dem Systemrivalen China. Vor allem aber sollen aus der Lage auch Konsequenzen gezogen werden. Als Strategie der Bundesregierung muss sich am Ende nicht nur das Kabinett dahinter stellen, sondern Mitarbeiter in Ministerien und Behörden werden bei ihrer Arbeit künftig den Wortlaut ausdeuten, wenn es um die Sicherheit geht.

Die Strategie kann ein Aufgabenbuch werden, sie kann das politische Handeln prägen und Orientierungspunkt werden für Gesetze und Verordnungen. Das kann so eine Strategie mächtig machen. Aber nur, wenn die Schlussfolgerungen klar und deutlich festgeschrieben werden.

Aufsehen um japanische Sicherheitsstrategie

Das alles macht es nicht einfach, so eine Sicherheitsstrategie zu schreiben. Je konkreter sie wird, desto mehr kann sie künftig den Handlungsspielraum für die Ministerien abstecken. In anderen Ländern hat man schon Sicherheitsstrategien geschrieben. Sie sind unterschiedlich, schon weil jedes Land sich unterschiedlich bedroht sieht, weil aber auch die Vorstellungen abweichen, wie umfassend man eigentlich Sicherheit versteht.