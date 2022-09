Aktualisiert am

Stress in der Ampel-WG

Offener Streit über Atomkraft : Stress in der Ampel-WG

Der Grünen-Vorsitzende Nouripour, Bundeskanzler Scholz (SPD), FDP-Chef Lindner und die SPD-Vorsitzende Esken, im Hintergrund Regierungssprecher Hebestreit am Sonntag in Berlin Bild: Stefan Boness/Ipon

Wer schon mal in einer WG gelebt hat, weiß, wie es da zugehen kann. Durchgemachte Nächte, Verbrüderung bei Bier und Fertigpizza, Streit über den Putzplan, Auflösung nach Dauerkrieg – alles ist möglich. Und immer intensiv. So gesehen ließ Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einigen Deutungsspielraum, als er am Montagabend führende Politiker seiner Regierungskoalition als Teil seiner „WG vom Wochenende“ begrüßte. Der Kanzler besuchte das Sommerfest der SPD-Zeitung „vorwärts“ in Berlin. Und dort traf er auch auf die Parteivorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, und den stellvertretenden FDP-Chef Johannes Vogel. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil stand bei ihnen. Die drei sollten gleich auf dem Podium miteinander diskutieren.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin.

Die „WG vom Wochenende“, von der Scholz sprach, war der Koalitionsausschuss, der von Samstag auf Sonntag 22 Stunden im Bundeskanzleramt getagt beziehungsweise genachtet hatte. Schlaflos in Berlin – Scholz zählte zu denen, die das gut weggesteckt hatten, und so schwärmte er nun euphorisiert wie ein Student nach durchfeierter Nacht davon, dass man „zusammen Party gemacht“ habe, und das „ohne einen Tropfen Alkohol“. Die Partygäste Lang, Vogel und Klingbeil lachten und tuschelten; sie hatten eben schon miteinander und auch mit dem Kanzler geflüstert. Diese WG, so schien es, hatte gerade eine ganz gute Zeit.

Einerseits war das kein Wunder. Immerhin hatte man sich auf das Entlastungspaket geeinigt, also den WG-Frieden gewahrt. Und nun stand man zusammen, um kurz durchzuatmen. Auf dem Grill brutzelten Bratwürste, in Kühlschränken reihten sich Bier, Limonade und Wein aneinander. Es gab einen Waffelstand und einen Kaffeewagen zum Wachhalten. Und auf der Bühne wussten die drei Ampel-Politiker übereinander nur das Beste zu sagen. Klingbeil hob hervor, Vogel und Lang seien zu Gast bei „Freunden“, und Misstöne der vergangenen Wochen seien nun Geschichte. Dann sprachen die drei darüber, wie sie mehr Fortschritt wagen wollten, miteinander, klar. Alle drei nickten viel, wenn die anderen etwas sagten.

Die FDP ärgert sich über Habecks Stresstest

Dabei lag der nächste Streit schon in der Luft. Vor zwei Stunden erst hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Ergebnisse des Stresstests für den Strommarkt vorgestellt. Sie sollten maßgeblich mitbestimmen, ob die drei letzten deutschen Atomkraftwerke weiter betrieben würden. Nun, mit den Ergebnissen vor sich, sagte Habeck: nein. Nur die beiden Kraftwerke in Bayern und Baden-Württemberg sollen als Reserve vorgehalten werden. Weil Risiken für die Stabilität der Netze nicht auszuschließen seien, sollen die Werke bis Mitte April in einer Notlage weiter Strom produzieren.

Die Atomdebatte, die schon den ganzen Sommer über schwelte, aber unter Verweis auf den laufen Stresstest unter Kontrolle blieb, flackerte nun richtig auf. Die koalitionäre Feierlaune war verflogen. Die FDP konnte ihren Ärger nicht verbergen, wollte das sicher auch nicht. Habeck hatte am Montag die Fraktionssitzung der FDP aufgesucht, um für seine Entscheidung zu werben. Geholfen hat es nicht. Die heftige Kritik kam nicht von Hinterbänklern, die sich wichtig tun wollen, sondern aus der ersten Reihe.

Der Parteivorsitzende und Finanzminister Christian Lindner fordert einen Weiterbetrieb der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke „bis mindestens in das Jahr 2024 hinein“, was er mit einem möglichen Beitrag zur Senkung der Strompreise begründete. Christian Dürr, der Fraktionsvorsitzende, plädiert ebenfalls dafür, alle drei Kernkraftwerke weiter in Betrieb zu halten. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte, Habecks aktueller Vorschlag zur Kernkraft-Reserve werde „nicht das letzte Wort“ sein.