Seit Jahren ist das Wahlrecht ein Dauerthema im Bundestag, der von Wahl zu Wahl zuletzt immer größer wurde. Im Januar legten die Ampelfraktionen einen ersten Entwurf für eine Reform vor. Nach Kritik an dem Vorschlag folgte kürzlich eine überarbeitete Neufassung. Darüber will der Bundestag an diesem Freitag abstimmen.

Wie sieht die Wahlreform aus?

Die Ampel hält an ihrem Vorhaben fest, die Zahl der Bundestagsabgeordneten zu reduzieren. 630 Sitze soll es künftig geben, das sind 32 mehr als zunächst geplant. Verteilt werden die Sitze anhand des Zweitstimmenergebnisses. Es bleibt dabei, dass künftig nicht mehr jeder Wahlkreissieger in den Bundestag einziehen wird, sondern nur noch so viele Abgeordnete einer Partie, wie ihr nach dem Ergebnis der Zweitstimmen zustehen. Die Wahlkreissieger mit den im innerparteilichen Vergleich schwächsten Ergebnissen könnten dann außen vor bleiben. Außerdem soll die sogenannte Grundmandatsklausel wegfallen, wonach Parteien gemäß ihres Zweitstimmenergebnisses im Parlament vertreten sind, wenn sie zwar weniger als fünf Prozent dieser Stimmen erzielt, aber mindestens drei Wahlkreise direkt gewonnen haben.

Warum hat die Ampel ihren Entwurf kurzfristig geändert?

Dass künftig Wahlkreise ohne direkt gewählten Abgeordneten bleiben könnten, hatte nach der Vorstellung der ursprünglich geplanten Wahlrechtsreform Kritik hervorgerufen. Damit dieser Fall möglichst selten eintritt, will die Ampel die Zahl der Sitze nun etwas erhöhen. Den Wegfall der Grundmandatsklausel begründete der SPD-Politiker Sebastian Hartmann gegenüber der F.A.Z. unter anderem damit, dass von CDU und CSU benannte Sachverständige Kritik an der Klausel geäußert hätten. „Am Ende haben wir das verfassungsrechtliche Risiko, diese beizubehalten, als höher eingeschätzt. Die geplante eindeutige Verteilung der Mandate macht das neue Wahlrecht daher noch schlüssiger und weniger angreifbar“, sagte er der F.A.Z. Die Ampel habe sich klar für das Prinzip der Verhältniswahl entschieden.

Warum ist die Kritik der CSU und der Linkspartei so scharf?

Die Linkspartei holte bei der Bundestagswahl 2021 nur 4,9 Prozent der Zweitstimmen, scheiterte also an der Fünfprozenthürde. Die Grundmandatsklausel ermöglichte es der Partei dennoch, mit 39 Abgeordneten ins Parlament einzuziehen. Denn drei ihrer Direktkandidaten konnten einen Wahlkreis gewinnen (allesamt in Berlin). Das waren gerade so viel, dass die Klausel griff. Denn gewann bislang eine Partei mindestens drei Direktmandate, standen ihr dennoch Sitze gemäß es Zweitstimmenergebnisses zu.

Umfragen sahen die Partei zuletzt immer noch bei vier bis fünf Prozent. Will heißen: Ohne Grundmandatsklausel muss die Partei umso mehr fürchten, bei der nächsten Wahl aus dem Bundestag zu fliegen. Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, fällt daher ein hartes Urteil: „Das ist ein offener Anschlag auch auf die Linke.“

Auch die CSU ist außer sich. Ihr Vorsitzender Markus Söder nennt die Reform „sehr undemokratisch“. Der Grund: Auch die CSU könnte in Zukunft an der Fünfprozenthürde scheitern. 2021 erhielt die Partei, die nur in Bayern antritt, bundesweit 5,2 Prozent, so wenig wie nie zuvor. Mit 45 von 46 gewonnenen Wahlkreisen in Bayern wäre sie aber dank der Grundmandatsklausel auch mit weniger als fünf Prozent ungefährdet in den Bundestag eingezogen. Künftig würden selbst diese gewonnenen Direktmandate nicht ausreichen. Im Extremfall könnten alle 46 Wahlkreissieger in Bayern leer ausgehen, wenn die CSU bundesweit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern sollte. Selbst Bartsch von den Linken bezeichnet das als „ein Unding“.