Die AfD und der Antisemitismus : Israels falsche Freunde

Die Einträge sind eindeutig. „Schluss mit dem Gejammer“, „Es reicht“, „Wir haben mit dem Scheiß nix zu tun“, „Ich kann es nicht mehr hören“, „Müll“. Manche Kommentatoren werden noch deutlicher: „Immer diese Gelaber über die Juden, ich kann diesen Rotz nicht mehr hören.“ Oder: „Das ist von den Juden so gewollt, sie sind die Staatsmacht.“ Oder: „Sollte mal verboten werden, immer von Neuem zu erinnern.“ Oder: „Den Holocaust gab’s doch gar nicht.“

Solche Sätze lassen sich auf der Facebook-Seite der AfD hundertfach finden. Es sind Reaktionen der Anhänger der Partei auf eine Erklärung ihrer Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Tino Chrupalla zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am Montag. Sie hatten geschrieben· „Auschwitz steht wie kein anderer Ort für den Holocaust, den industriellen Massenmord an den europäischen Juden, begangen durch die Nationalsozialisten. Am 27. Januar gedenken wir aller Menschen, die durch das verbrecherische NS-Regime ermordet wurden. Ihr Leid darf niemals vergessen werden.“

„Keine weitere Förderung des Schuldkult-Fanatismsus“

Doch das passt vielen Anhängern der Partei offenbar nicht. Von den 3000 Kommentaren, die bis zum Dienstagmittag zu sehen waren, lehnten geschätzte 80 Prozent die Stellungnahme der Vorsitzenden ab. Viele meinten, sie hätten selbst mit dem Holocaust nichts mehr zu tun, es müsse nun mal Ruhe sein. Andere wünschten sich, es würde über Millionen tote Deutsche des Zweiten Weltkrieges gesprochen. Oder über die Völkermorde anderer Nationen. Manche sprachen von „Geldverschwendung“, wenn es um Wiedergutmachungszahlungen an Holocaust-Opfer ging, andere forderten „keine weitere Förderung des Schuldkult-Fanatismsus“.

Ist die AfD also eine antisemitische Partei? In einer Umfrage, die in der F.A.Z. im Juni 2018 veröffentlicht wurde, hatte das Instituts für Demoskopie Allensbach die Frage gestellt: „Juden haben auf der Welt zu viel Einfluss. Stimmt das?“ Von den Anhängern der AfD antworteten 55 Prozent mit Ja, bei den Anhängern der anderen im Bundestag vertretenen Parteien lag die Zustimmung hingegen zwischen 16 und 20 Prozent.

Dabei nimmt die AfD in Anspruch, sich wie keine andere Partei für die Juden in Deutschland einzusetzen. Schon ihre frühere Parteivorsitzende Frauke Petry bezeichnete die AfD als „Garant für das jüdische Leben in Deutschland“. Auch heute wendet sich die AfD in ihrer eigenen Sicht wie keine andere politische Kraft gegen den Antisemitismus. Das jüdische Leben werde die AfD „gegen seine Feinde mit Zähnen und Klauen verteidigen“, sagte der Parteivorsitzende Jörg Meuthen im vergangenen Oktober. Als Feind der Juden sieht die AfD dabei vor allem den muslimischen Antisemitismus. Zwar gebe es auch „rechtsextreme Menschen mit antisemitischen Vorurteilen“, schreibt die AfD in einem Text vom Montag auf ihrer Facebook-Seite. „Von quantitativ und qualitativ viel größerer Bedeutung“ sei aber „der muslimische Judenhass“. Er sei die größte Gefahr für Übergriffe und Anschläge auf Juden.

Der Antisemitismus ist in den Augen der AfD also vor allem eine importierte Ideologie, die mit den heutigen Deutschen wenig zu tun hat und auf die Flüchtlinge zurückzuführen ist. In dieser Logik ist Merkels Flüchtlingspolitik der eigentliche Grund für den wachsenden Antisemitismus in Deutschland, die deutschen Traditionen des Antisemitismus und seine Rolle in rechtsextremen Ideologien werden hingegen marginalisiert. Der Antisemitismus sei vor allem ein „Kollateralschaden einer falschen Flüchtlingspolitik“, sagte Alexander Gauland 2018.