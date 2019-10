Wahlkampf : Warum die AfD aufs Klima-Thema setzt

Als die AfD-Politiker Alice Weidel und Alexander Gauland vor gut zwei Jahren Heinz-Christian Strache besuchten, gab ihnen der damalige Vorsitzende der FPÖ einen Rat. Die AfD solle sich nicht an zu vielen Themen verzetteln, sondern sich auf drei konzentrieren: Migration, Islam und Klima. Mit dem Thema Migration hatte die AfD schon damals ihren Wiederaufstieg bestritten, nachdem das Euro-Thema an Bedeutung eingebüßt hatte. Auch als Anti-Islam-Partei hatte sie sich, sozusagen flankierend, dargestellt. Doch beide Themen haben ihre Durchschlagskraft im Jahre 2019 verloren. Das neue Mega-Thema ist das Klima. Es ist deswegen nicht verwunderlich, dass Gauland die Auseinandersetzung damit nun als neue Chance für die AfD entdeckt hat. „Die Kritik an der sogenannten Klimaschutzpolitik ist nach dem Euro und der Zuwanderung das dritte große Thema für die AfD“, sagte Gauland der „Welt am Sonntag“.

Die AfD-Führung hat eine Weile gebraucht, um zu dieser Haltung zu kommen. Die Wucht der Klimaschutzbewegung, die großen Kundgebungen der Anhänger von „Fridays for Future“ machten sie zunächst ratlos, wirkten doch die Demonstrationen von Gruppen aus dem Vorfeld der AfD – von Pegida in Dresden oder Zukunft Heimat in Cottbus – im Vergleich dazu geradezu niedlich. Gaulands ursprüngliche Reaktion war denn auch eine andere gewesen: „Wir müssen abwarten, bis sich der Klima-Hype gelegt hat“, hatte er noch im Juni der F.A.Z. gesagt.

Doch mittlerweile hat die AfD-Spitze eingesehen, dass Aussitzen keine Lösung ist. Das Klima-Thema geht nicht einfach weg. Deshalb geht die AfD in die Offensive. Der Zeitpunkt dafür ist günstig. Zum einen hat die Bundesregierung mit dem Klimaschutzpaket Schritte beschlossen, die von der AfD nun als „maßlose Vorhaben“, die „völlig ineffektiv“ seien, so Gauland, angeprangert werden können. Zum anderen hat die Wutrede von Greta Thunberg vor den Vereinten Nationen viel Kritik ausgelöst. Die AfD versucht sie nun auf ihre Mühlen zu lenken. Mit ihrer Kritik an der Klimaschutzpolitik habe die AfD „ein Alleinstellungsmerkmal, weil alle anderen Parteien ja den Irrsinn mitmachen, den Greta Thunberg neuerlich angeheizt hat, als sie vor den Vereinten Nationen ausrastete“, sagte Gauland dazu. Es soll das neue Mobilisierungsthema werden, und es könnte dafür geeignet sein, weil es gegen die „politische Korrektheit“ verstößt.

Hauptsache dagegen

Das Klimathema ist für die AfD allerdings nicht neu. Die Partei organisierte sogar Kongresse mit Leugnern des Klimawandels, und viele ihrer Politiker äußerten sich in dem Sinne, der Klimawandel sei nicht belegt. Damit freilich drohte sich die Partei lächerlich zu machen. Deswegen vertritt sie nun eine andere Sicht. Zwar gebe es den Klimawandel, doch sei noch völlig unklar, welchen Anteil der Mensch daran habe. Das ist zwar ebenfalls wissenschaftlich nicht haltbar, aber klingt nicht so verschroben wie die absolute Leugnung des Offensichtlichen. Deutschland, das ohnehin nur zwei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen erzeuge, könne am weltweiten Klimawandel ohnehin nichts ändern, so Gaulands fatalistische Argumentation. Dabei unterschlägt er, dass die Deutschen auch nur ein Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Zu einer eigenen Klimaschutzpolitik der AfD, die etwa in einem Plädoyer für die Atomkraft bestehen könnte, hat die AfD sich aber nicht durchringen können, auch aus Angst vor Protesten in ihrer eigenen Anhängerschaft.