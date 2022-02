Diakonie-Chef zur Impfpflicht : „Diese Situation beschädigt die Impfkampagne“

Herr Lilie, bald dürfen nur noch Geimpfte mit Patienten und Betreuten arbeiten. Die Diakonie betreibt fast 400 Krankenhäuser und etwa 3000 Pflegeheime. Wie sehen Sie dem 16. März entgegen?

Da wird mir angst und bange. Wir haben die einrichtungsbezogene Impfpflicht immer unterstützt, weil es für uns oberste Priorität hat, dass die Betreuten so gut vor dem Virus geschützt werden, wie es nur geht. Aber die Politik hat dieses Gesetz so schlecht vorbereitet, dass die Unsicherheiten in den Häusern massiv sind. In vielen Abteilungen werden in diesen Tagen die Dienstpläne für März geschrieben, durch viele Krankheitsfälle und Quarantäneanordnungen wegen Omikron ist die Lage ohnehin angespannt. Jetzt kommt noch dazu, dass wir nicht wissen, wie die Häuser die neue Regel überhaupt umsetzen können. Ich habe selten erlebt, dass ein so wichtiges Gesetz so unprofessionell angegangen wurde.

Welche Fragen sind ungeklärt?

Eigentlich alle. Wir wissen bei einer Reihe nicht, welche Einrichtungen überhaupt unter die Impfpflicht fallen, die Bundesländer machen da ihre jeweils eigenen Abgrenzungen. Zum Beispiel betreibt die Diakonie viele Kindertagesstätten, in manchen gibt es auch integrative Gruppen, in denen behinderte Kinder betreut werden. Muss nur das Personal für die integrative Gruppe von März an geimpft sein oder alle? Darauf gibt es keine bundeseinheitliche Antwort. Die Länder gehen auch unterschiedlich vor bei der Frage, inwiefern die Einrichtungen haftbar sind, wenn sie dann doch ungeimpftes Personal an die Patienten lassen.

Inwiefern?

Baden-Württemberg hat die Einrichtungen aufgefordert, bis zum Beginn der Impfpflicht Listen mit allen Mitarbeitern vorzulegen, die ihren Impfschutz gegen Corona noch nicht nachgewiesen haben. Wenn diese Mitarbeiter weiter nahe an Patienten oder Betreuten arbeiten, droht den Trägern der Einrichtungen die Haftung für den Verstoß und alle Folgen. In Norddeutschland gehen die Länder ganz anders vor, da hat man uns zu verstehen gegeben, dass die Behörden die Impfpflicht in der gegenwärtigen Form ohnehin nicht kontrollieren können. Das ist ein Zustand, der gerade jene, die sich der Corona-Krise wirklich bemühen, sehr ratlos macht.

Die Diakonie beschäftigt 600.000 Menschen. Wie viele sind ungeimpft?

Die genaue Zahl der Ungeimpften kenne ich noch nicht, die erheben wir gerade. Der Impfstand folgt bei uns regionalen Entwicklungen, insgesamt sind wir beim Personal aber meist etwas besser als im Mittel der Bevölkerung. Ich rechne damit, dass der Anteil der Ungeimpften höchstens zehn bis 15 Prozent beträgt.

Stehen diese Mitarbeiter von Mitte März an weiter in den Dienstplänen?

Erst einmal setzen wir sie weiterhin ein. Das Arbeitsrecht ist da sehr klar, wir können niemanden einfach vor die Tür setzen. Wer seinen Impfnachweis nicht beibringt, soll in einigen Bundesländern nach den Vorstellungen der Politik zunächst einen Termin beim örtlichen Gesundheitsamt bekommen – wie auch immer die überlasteten Ämter das machen sollen. Dann gibt es ein Gespräch, das Amt setzt eine Frist, und wenn die verstrichen ist, verhängt das Amt für den ungeimpften Mitarbeiter ein Betretungsverbot für die jeweilige Einrichtung. Erst dann können wir Konsequenzen ziehen. Ob das so umsetzbar ist? Das finde ich sehr fraglich.

Schreibt die Diakonie dann Kündigungen?

Das wäre eine Möglichkeit, die aber als letztes in Betracht gezogen wird. Eine andere, vorzugswürdige ist, die betroffenen Mitarbeiter zu versetzen, in die Verwaltung zum Beispiel, wo Homeoffice möglich ist. Das geht aber nur in sehr geringem Umfang, vielleicht bei ein bis zwei Personen pro Pflegeheim oder Krankenhaus. Die Kollegen müssen da sehr kreativ werden. Es kann sinnvoll sein, dass ungeimpfte Mitarbeitende, wo es in Frage kommt, Elternzeit nehmen. In der Zwischenzeit lassen sie sich hoffentlich impfen, vielleicht erhöht der neue Impfstoff Novavax bei manchen ja die Akzeptanz. So könnte man zumindest Zeit gewinnen, die Umsetzung der Impfpflicht zu regeln.

Kann der Betrieb in den Einrichtungen im März normal weiterlaufen?

Meine Sorge ist, dass dieses Chaos manche Einrichtungen Schachmatt setzt. Es gibt Häuser, da fallen schon jetzt teilweise 60 Leute aus, weil sie krank sind oder in Quarantäne. Die Dienste bekommen wir da nur besetzt, indem Leute aus dem Frei geholt werden oder Kollegen ihren Urlaub verschieben. Angesichts der Corona-Zahlen war das ja keine Überraschung. Wie man da noch die Impfpflicht umsetzt, das hätte sich die Politik wirklich früher überlegen müssen. Es macht mich fassungslos, dass das nicht passiert ist. Diese Situation beschädigt die Impfkampagne. Wir brauchen dringend eine bundesweit einheitliche Linie, was vom 16. März an gilt und wie die Häuser jetzt vorgehen sollen. Am Ende spielt dieses Durcheinander noch Demokratiehassern und Impfgegnern in die Hände, das wäre das Schlimmste.