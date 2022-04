ARD-Deutschlandtrend : Zustimmung zu Scholz und Ampelregierung nimmt ab

Die Zustimmung zur Arbeit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie auch der Bundesregierung insgesamt ist deutlich gesunken. Laut dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-„Deutschlandtrend“ sank der Zustimmungswert für Scholz um zwölf Punkte auf nur noch 39 Prozent. 57 Prozent äußerten sich dagegen weniger oder gar nicht zufrieden.

Die Bundesregierung insgesamt erreicht noch einen Zustimmungswert von 41 Prozent (minus sechs Punkte). Zufrieden sind vor allem Anhängerinnen und Anhänger der SPD (70 Prozent) sowie der Grünen (69 Prozent), während bei der mitregierenden FDP mit 43 zu 54 Prozent die Kritik überwiegt. Mehrheitlich klare Unzufriedenheit gibt es in den Reihen von Union und AfD.

Bei der Beurteilung der Koalitionspartner schneiden die Grünen mit 43 Prozent Zustimmung am besten ab. Es folgt die SPD mit 37 Prozent vor der FDP mit 36 Prozent.

Mehrheitlich zufrieden sind die Befragten vor allem mit der Arbeit von Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck (jeweils 56 Prozent). Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kommt auf 44 Prozent, Finanzminister Christian Lindner auf 41 Prozent.

Erst danach folgt CDU-Chef Friedrich Merz mit 33 Prozent. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) liegt mit 20 Prozent Zustimmung hinter der FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit 25 Prozent. AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla erreicht zehn Prozent, Linken-Chefin Janine Wissler acht Prozent.

In der Sonntagsfrage verbessert sich die Union leicht auf 26 Prozent (plus eins). Die SPD bleibt bei 24 Prozent vor den Grünen mit 18 Prozent (minus eins). Die AfD erreicht weiterhin elf Prozent, die FDP neun Prozent. Die Linke kommt nur noch auf drei Prozent (minus eins). Für sonstige Parteien werden neun Prozent vorhergesagt.

Für den „Deutschlandtrend“ befragte das Institut Infratest dimap von Montag bis Mittwoch 1344 Wahlberechtigte. Die Fehlerquote wurde mit zwei bis drei Prozentpunkten angegeben.

„Politbarometer“ sieht 49 Prozent Zufriedenheit mit Scholz

Auch das ZDF-„Politbarometer“ vom Freitag sieht viel Zustimmung für die Grünen. Die Partei legte in der Sonntagsfrage um zwei Prozentpunkte zu und kam auf 21 Prozent. Zudem stellen die Grünen laut „Politbarometer“ drei der vier beliebtesten Politiker: Auf Platz eins der Beliebtheitsliste steht Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, gefolgt von Wirtschaftsminister Robert Habeck, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir.

Insgesamt gab es in der politischen Stimmung wenig Bewegung. Die SPD bleibt in der Umfrage mit 25 Prozent die stärkste Partei; im Vergleich zum letzten „Politbarometer“ büßte sie zwei Punkte ein. Es folgen CDU/CSU mit 23 Prozent (minus eins), Grüne mit 21 Prozent (plus zwei), FDP mit neun Prozent (plus eins), AfD mit elf Prozent (unverändert) und Linke mit vier Prozent (unverändert).

In der Ukraine-Krise bescheinigten 70 Prozent der Befragten Außenministerin Baerbock eine gute Arbeit – als schlecht wurde diese nur von 24 Prozent bewertet. 66 Prozent sind hier mit der Arbeit von Wirtschaftsminister Habeck zufrieden (unzufrieden: 19 Prozent). Damit überzeugen die beiden deutlich mehr als Bundeskanzler Scholz, dem nach 72 Prozent im März jetzt nur noch 49 Prozent in der Ukraine-Krise gute Arbeit bescheinigen. 43 Prozent stellen ihm ein schlechtes Zeugnis aus.

Die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen befragte für die repräsentative Erhebung in der Zeit vom 26. bis 28. April 1170 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte per Telefon. Die mögliche Fehlerquote liegt zwischen zwei und drei Prozent.