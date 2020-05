Wegen Corona-Beschränkungen : Deutsche sorgen sich um ihre Kinder

Knapp zwei Drittel der Deutschen sind einer Umfrage zufolge besorgt über die Entwicklung von Kindern in der Corona-Krise. Wie der am Donnerstag veröffentlichte „Deutschlandtrend“ der ARD ergab, haben 63 Prozent sehr große beziehungsweise große Sorge, dass Kinder wegen eingeschränkter Betreuungs- und Schulangebote in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden. Bei einem Drittel (33 Prozent) ist diese Sorge weniger groß oder klein, wie die Umfrage von Infratest dimap weiter ergab.

Dass die Politik am Mittwoch weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt hat, entspricht dem Wunsch einer knappen Mehrheit der Deutschen: 54 Prozent sprachen sich am Montag und Dienstag dieser Woche für größere Lockerungen aus. 41 Prozent wünschten sich, dass zur Eindämmung des Coronavirus in den nächsten Wochen an den bisherigen Einschränkungen festgehalten werde.

Das bestätigt einen Eindruck des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Der CSU-Politiker, laut dieser Umfrage mittlerweile aussichtsreichster potentieller Kanzlerkandidat der Union, hatte am vergangenen Mittwoch in einer Pressekonferenz in Berlin gesagt, dass Deutschland in der Frage nach weiteren Öffnungen beinahe gespalten sei. 53 Prozent der Deutschen denken dafür, Söder wäre ein geeigneter Kanzlerkandidat. Im Vergleich zur letzten Befragung im Februar legte der 53-Jährige damit um 22 Prozentpunkte zu. Über Friedrich Merz sagten 33 Prozent der Deutschen, er wäre ein guter Kanzlerkandidat der Union (-7 Prozentpunkte), über Armin Laschet sagten das 27 Prozent (-3), über Norbert Röttgen 21 Prozent.

Derweil halbierte sich die Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus binnen eines Monats. Derzeit haben drei Viertel der Deutschen (74 Prozent) weniger große beziehungsweise kleine Sorge, dass sie selbst oder Familienmitglieder sich mit dem Coronavirus anstecken. Bei einem Viertel der Deutschen (25 Prozent) ist diese Sorge aktuell sehr groß oder groß. Den Vorschlag, für genesene Corona-Patienten einen so genannten Immunitätsausweis auszugeben, mit dem diese von gewissen Einschränkungen befreit wären, sieht eine Mehrheit der Deutschen indes kritisch. 64 Prozent halten den Vorschlag für falsch, 30 Prozent für richtig.

Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würden 39 Prozent der Wahlberechtigten CDU/CSU wählen. Das sind 5 Prozentpunkte mehr als im April. Die SPD würde 16 Prozent (+0) der Stimmen bekommen, die AfD würde bei 9 Prozent (-1) landen. Die FDP müsste mit 5 Prozent um den Einzug in den Bundestag bangen, die Linke käme auf 8 Prozent (+1). 18 Prozent (-4) der Stimmen würden auf die Grünen entfallen. Planmäßig wählen die Deutschen 2021 wieder ihren Bundestag.

Infratest dimap befragte für den „Deutschlandtrend“ am Montag und Dienstag dieser Woche 1003 Bundesbürger. Die Fehlerquote wurde je nach Prozentwert mit 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten angegeben.