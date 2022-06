Was Deutschland liefert : Schweres Gerät für die Abwehrschlacht im Donbass

Ein Raketenwerfer „Mars II“ steht in der Alb-Kaserne in Stetten am kalten Markt (Archivbild) Bild: dpa

Seit Wochen bitten Vertreter Kiews die deutsche Bundesregierung unaufhörlich darum, weitere Waffen zu liefern. Dabei geht es vor allem um die Abwehrschlacht der Ukrainer im Donbass. Am Mittwoch verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz dann schließlich im Bundestag: Ja, diese Waffen kommen.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge





Es geht zum einen um den Mehrfachraketenwerfer vom Typ „Mars II“. Vier der insgesamt 22 Exemplare, über die die Bundeswehr verfügt, sollen an die Ukraine gehen. Jeder Werfer verfügt über zwölf Raketen, die binnen 55 Sekunden abgefeuert werden und Ziele in einer Entfernung von bis zu 84 Kilometern treffen können. Nach Angaben der Streitkräfte sollen die Raketen, die über GPS gelenkt werden, dazu in der Lage sein, Ziele „punktgenau“ zu treffen; bei Tag, bei Nacht und bei jedem Wetter. Alternativ zu Raketen können auch Panzerabwehrminen verschossen werden, allerdings in einem deutlich kleineren Radius. Angebracht sind die Werfer auf einem Lastkraftwagen, der bis zu 50 Kilometer je Stunde schnell ist und über eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern verfügt. Die schnelle Schussfolge und die hohe Mobilität sollen es gegnerischer Artillerie erschweren, die Werfer ausfindig zu machen und sie zu bekämpfen.