Was Deutschland liefert : Schweres Gerät für die Abwehrschlacht im Donbass

Ein Raketenwerfer „Mars II“ steht in der Alb-Kaserne in Stetten am kalten Markt (Archivbild) Bild: dpa

Seit Wochen bitten Vertreter Kiews die deutsche Bundesregierung unaufhörlich darum, weitere Waffen zu liefern. Dabei geht es vor allem um die Abwehrschlacht der Ukrainer im Donbass. Am Mittwoch verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz dann schließlich im Bundestag: Ja, diese Waffen kommen.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge





Es geht zum einen um den Mehrfachraketenwerfer vom Typ „Mars II“. Vier der insgesamt 22 Exemplare, über die die Bundeswehr verfügt, sollen an die Ukraine gehen. Jeder Werfer verfügt über zwölf Raketen, die binnen 55 Sekunden abgefeuert werden und Ziele in einer Entfernung von bis zu 84 Kilometern treffen können. Nach Angaben der Streitkräfte sollen die Raketen, die über GPS gelenkt werden, dazu in der Lage sein, Ziele „punktgenau“ zu treffen; bei Tag, bei Nacht und bei jedem Wetter. Alternativ zu Raketen können auch Panzerabwehrminen verschossen werden, allerdings in einem deutlich kleineren Radius. Angebracht sind die Werfer auf einem Lastkraftwagen, der bis zu 50 Kilometer je Stunde schnell ist und über eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern verfügt. Die schnelle Schussfolge und die hohe Mobilität sollen es gegnerischer Artillerie erschweren, die Werfer ausfindig zu machen und sie zu bekämpfen.

Lieferung bis „möglichst“ Ende Juni

Die dreiköpfigen Besatzungen der Raketenwerfer braucht die Bundeswehr, im Gegensatz zur Panzerhaubitze 2000, nicht mit auszubilden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen berichtete, sollen die Ukraine von den Vereinigten Staaten geschult werden, die bereits am Dienstag angekündigt hatten, erstmals Raketenwerfer zur Verfügung zu stellen. Die Ukrainer mussten sich ihrerseits verpflichten, mit den Systemen keine Ziele auf russischem Boden anzugreifen. Es ist davon auszugehen, dass für die deutschen Systeme diese Auflage ebenfalls besteht.

Im Gegensatz zu den bislang angekündigten schweren Waffensystemen wie der Panzerhaubitze 2000 und dem Flugabwehrkanonenpanzer „Gepard“ strebt die Bundesregierung an, die Mars-II-Raketenwerfer innerhalb eines Monats an die Ukraine zu liefern, also „möglichst“ Ende Juni. Da sich die Bundeswehr weder um die Ausbildung kümmern muss noch die Bundesregierung wie beim „Gepard“ darauf angewiesen ist, Munition aus dem Ausland zu beschaffen, dürften hier die Hürden auch deutlich geringer sein. Unbekannt ist, wie viele der 22 Mars II aktuell einsatzbereit sind. Die genauen Klarstandsraten bei den Hauptwaffensystemen der Bundeswehr sind seit einigen Jahren geheim. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums war am Mittwoch zunächst nicht zu erreichen.

Scholz kündigte am Mittwoch im Bundestag ferner an, ein Ortungsradar zur Aufklärung von Artillerieangriffen und ein Flugabwehrsystem an Kiew zu liefern. Bei Letzterem handele es sich um das System „Iris-T“, mit dem die Ukraine in die Lage versetzt werde, „eine ganze Großstadt vor Angriffen zu schützen.“ Das ist die Typenbezeichnung des verwendeten Lenkflugkörpers; das System, auf das sich Scholz wohl bezog, heißt Iris-T SLM (Surface Launched Medium Range).

Mehr zum Thema 1/

Das Iris-T SLM hingegen zählt Fachkreisen zufolge zu den modernsten taktischen Flugabwehrsystemen der Welt. Nach Angaben des Herstellers ist es dazu in der Lage, Bevölkerung, wichtige Gebäude und Objekte ebenso zu schützen wie Truppen, die am Boden operieren. Sämtliche Komponenten des Systems lassen sich auf Lastkraftwagen transportieren, es soll auch mit verschiedenen Radar- und Führungssystemen zu kombinieren sein. Beim Boden-Luft-Flugkörper des Systems handelt es sich um die Iris-T SL, eine leistungsgesteigerte Version der Iris-T, der auch vom „Eurofighter“ verwendet wird. Mit ihm können Flugzeuge, Hubschrauber, Drohnen und andere Flugkörper aus allen Winkeln bekämpft werden. Die Integration in andere Luftverteidigungssysteme beurteilt der Hersteller als „leicht“.

Geliefert werden müsste das System wohl direkt vom Hersteller. Die Bundeswehr verfügt nicht über sie. Wie schnell das geschehen kann, ist offen. Ein Sprecher des Unternehmens war am Mittwoch nicht zu erreichen.