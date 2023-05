Die Rolle Deutschlands in der Vorgeschichte des russischen Angriffskriegs muss aufgearbeitet werden. Denn die deutsche Russlandpolitik ist nicht einfach gescheitert: Sie hat den Kreml zur Aggression ermutigt.

Putin überreicht Merkel am 20. August 2021 im Kreml einen Blumenstrauß. Bild: AFP

Wenn sozialdemokratische Politiker heute über Russland reden, dann geben sie sich angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine meist reumütig. Sie bekennen sich zu Fehlern in ihrer Einschätzung Wladimir Putins und bedauern, zu wenig auf die warnenden Stimmen aus Ostmitteleuropa gehört zu haben.

Bei Angela Merkel klingt das ganz anders: Über den russischen Präsidenten habe sie sich keine Illusionen gemacht, sagt sie; Fehler ihrer Russlandpolitik kann sie in ihren häufiger werdenden Wortmeldungen nicht erkennen. Doch in der Sache liegen die selbstsichere frühere Kanzlerin und ihre zerknirscht wirkenden einstigen Koalitionspartner nicht so weit auseinander, wie es auf den ersten Blick scheint.