Aktualisiert am

Grundschüler in Deutschland lesen laut einer aktuellen Studie deutlich weniger und schlechter als vor 20 Jahren. Das geht aus der am Dienstag in Berlin vorgestellten Iglu-Studie (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) hervor.

Als besonders alarmierend bezeichnete es Studienleiterin Nele McElvany von der TU Dortmund, dass rund ein Viertel der Viertklässler nicht mehr die nötige Lesekompetenz für die weiterführenden Schulen besitze. Mit 25,4 Prozent liegt dieser Anteil deutlich über den Werten von 2001 (17 Prozent) und 2016 (19 Prozent). Zugleich sank der Anteil der im Lesen leistungsstarken Schüler auf 8,3 Prozent (2016: 11,1 Prozent; 2001: 8,6 Prozent).

Als Begründung führt die Studie unter anderem die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie, aber auch mangelndes Lesen abseits des Schulunterrichts an. Insbesondere arme und ausländische Familien, die Zuhause nicht Deutsch sprächen, seien davon betroffen.

Deutschland jetzt unter EU-Mittelwert

Laut der Studie lag der Mittelwert der Lesekompetenz bei Viertklässlern in Deutschland bei 524 Punkten. In der ersten Erhebung im Jahr 2001 habe er noch bei 539 Punkten gelegen, bei der vorhergehenden im Jahr 2016 bei 537 Punkten. Deutschland liege damit auch unter dem Mittelwert der EU, die 527 Punkte verzeichnet.

Die Iglu-Studie wird alle fünf Jahre durchgeführt. An der Erhebung im Jahr 2021 haben laut dem Institut für Schulentwicklungsforschung in Deutschland bundesweit etwa 4600 Viertklässler an rund 252 Grund- und Förderschulen teilgenommen.