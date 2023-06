Der russische Krieg gegen die Ukraine schürt Sorgen vor Angriffen auf EU-Territorium. Angesichts der potentiellen Bedrohung durch Moskau will Deutschland seine Raketenabwehr verbessern – und setzt dabei auf israelische Militärtechnik. Mitte Juni gaben der Haushaltsausschuss und der Verteidigungsausschuss des Bundestages grünes Licht für den Einstieg in die Beschaffung des Systems Arrow, inklusive Munition in Form von Lenkflugkörpern Arrow 3.

Geschätzt wird, dass dafür Kosten von etwa vier Milliarden Euro eingeplant werden müssen; sie sollen aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr kommen. Das wäre fast doppelt so viel wie die Summe, die im vergangenen Jahr zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem damaligen israelischen Ministerpräsidenten Jair Lapid im Gespräch war.

Arrow 3 soll Schutz gegen ballistische Mittel- und Langstreckenraketen bieten – auch gegen solche, die mit Nuklearsprengköpfen bestückt sind. Auch wenn bislang kein Vertrag unterschrieben ist, weil die Vereinigten Staaten noch zustimmen müssen, die an der Entwicklung des Systems beteiligt sind, ist in israelischen Medien schon von einer „dramatischen und historischen Entwicklung“ die Rede.

Israels Rüstungsindustrie ist exportstark

„Anstatt nur U-Boote zu erhalten, verkauft Israel den Deutschen jetzt Panzerabwehrraketen und Raketenabwehrsysteme für Panzer“, schrieb Nir Dvori, Militärkorrespondent des Nachrichtenportals N12. Die Bundeswehr betrachte die israelische Armee (IDF) als „modernes Militär, von dem man lernen kann, und mit ähnlichen potentiellen Feinden wie Iran“. Israel werde durch den Arrow-3-Deal ein „mächtiger und einflussreicher Akteur in Europa“, kommentierte Dvori.

Ein Zufall ist es nicht, dass die Bundeswehr ein israelisches System anschafft. Die Rüstungsindustrie des Landes gehört zu den exportstärksten der Welt – und sie boomt. Zeitgleich mit der Verkündung des Arrow-3-Verkaufs veröffentlichte das Verteidigungsministerium in Tel Aviv die jüngsten Zahlen. Demnach betrug das Volumen der israelischen Rüstungsexporte im vergangenen Jahr mehr als 12,5 Milliarden Dollar. Das ist ein neuer Rekordwert und fast 50 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor.

Die Stärke von Israels Militärindus­trie liegt vor allem im Bereich von Drohnen und anderer unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs): Ein Viertel der Ausfuhren entfiel den offiziellen Angaben zufolge auf diesen Bereich. Auch die Bundeswehr setzt israelische Drohnen vom Typ Heron TP ein; von 2024 an sollen sie bewaffnet werden können. Raketen- und Flugabwehrsysteme wie Arrow 3 machen knapp 20 Prozent der israelischen Exporte aus.

Arrow-3-Deal größtes Rüstungsgeschäft Israels

Aufschlussreich ist auch eine andere Zahl: Fast ein Viertel der Exporte ging in arabische Länder, die in den vergangenen Jahren Friedensabkommen mit Israel geschlossen haben – Bahrain, Marokko und die Vereinigten Arabischen Emirate. Im Jahr zuvor waren es noch sieben Prozent gewesen. In arabischen Ländern haben israelische Rüstungsproduzenten also vermutlich noch viel Potential.