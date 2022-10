Internationale Hilfe : Bund gibt Milliarden für Naturschutz

Die Bundesregierung will von 2025 an jährlich 1,5 Milliarden Euro in die internationale Naturschutzhilfe investieren. Das weckt Hoffnungen für Biodiversitätsabkommen.

Deutschland will seine Ausgaben für den internationalen Naturschutz verdoppeln. Von 2025 an sollen jährlich 1,5 Milliarden Euro an Naturschutzhilfe für Entwicklungs- und Schwellenländer zur Verfügung stehen. Ein beachtliches Vorhaben in Zeiten, in denen die Energiepro­bleme und die Milliardensummen, mit denen der Staat zur Abfederung der Preiskrise jongliert, vieles andere in den Schatten stellen. Im Koalitionsvertrag gaben die Ampelparteien das Versprechen, das finanzielle Engagement Deutschlands zur weltweiten Sicherung von Ökosystemen „erheblich zu erhöhen“.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin

Dieses Versprechen wird nun mit einer „substanziellen“ Zusage eingelöst, wie Umwelt- und Naturschutzverbände loben. Deutschland war bereits Hauptgeber bei der Naturschutzhilfe für Entwicklungsländer und baut diese Rolle nun weiter aus.