Gespräche in Doha : Deutschland verhandelt mit Taliban über Ausreisemöglichkeiten

Nach den Amerikanern haben auch deutsche Diplomaten in Doha Verhandlungen mit Repräsentanten des afghanischen Taliban-Regimes geführt, um Ausreisemöglichkeiten für jene Menschen zu erörtern, „für die Deutschland eine besondere Verantwortung trägt“. Nach einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes seien Wege „der sicheren und ungehinderten Ausreise“ besprochen worden, aber auch „die Einhaltung von Menschen- und insbesondere Frauenrechten“ ebenso wie „Fragen der Sicherheit und der terroristischen Bedrohung ausgehend von afghanischem Boden“. Bei der Erörterung von Ausreisemöglichkeiten geht es darum, frühere Zusagen der Taliban zur Ausreise ausländischer Staatsbürger und ehemaliger Ortskräfte zu verifizieren sowie sichere Reisewege zu identifizieren.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind mittlerweile seit dem Zusammenbruch der afghanischen Regierung 6078 Personen nach Deutschland gelangt, darunter 543 deutsche Staatsbürger und 5208 Afghanen, die meist zuvor als schutzbedürftig eingestuft worden waren. Das Auswärtige Amt gibt an, es seien seit dem Ende der Rückhol-Luftbrücke aus Kabul in den deutschen Botschaften der afghanischen Nachbarstaaten insgesamt rund 830 Visa für einstige Ortskräfte, deren Angehörige oder andere Schutzbedürftige erteilt worden, die ihnen die Einreise nach Deutschland ermöglicht. Das Auswärtige Amt gibt an, es arbeite weiter mit den Regierungen „der Nachbarstaaten“, aber auch mit „verschiedenen Akteuren vor Ort“, um weitere Ausreisen zu ermöglichen.

Doppeltes Hindernis bei der Ausreise

Im Zentrum der Ausreise in die Nachbarländer stehen Pakistan und die deutsche Botschaft in Islamabad. Dorthin gelangten Flüchtlinge aus Afghanistan bislang auf dem Landweg. Doch es gibt auch Charterflüge, die aus Kabul im Auftrag der Regierung von Qatar starten, und westlichen Ausländern sowie vereinzelt afghanischen Kräften die Ausreise ermöglichen. Dabei gibt es jedoch ein doppeltes Hindernis: Ausreisende müssen nicht nur ihre Berechtigung zur Ausreise dokumentieren können, sondern benötigen auch gültige Papiere zur Einreise nach Pakistan. So wollen die dortigen Behörden sicherstellen, dass keine afghanischen Flüchtlinge zu ihnen kommen, die im Land bleiben, anstatt in Nachbarstaaten weiter zu reisen.

Das Auswärtige Amt schätzt die Gesamtzahl der Ausreisewilligen, die Afghanistan entweder als deutsche Staatsbürger oder als Ortskräfte mit Familien oder als besonders Schutzbedürftige verlassen wollen, auf rund 26.000 Personen. Gegenwärtig gelingt rund 200 Flüchtlingen in der Woche der Weg in die Nachbarländer. Die Verhandlungen mit den Taliban in Doha dienen dem Ziel, diese Zahl zu steigern. Aber auch mit den Nachbarländern werden Gespräche über die Modalitäten geführt, unter denen Flüchtlinge als Transit-Reisende einreisen dürfen, bevor sie weiter nach Deutschland gebracht werden können. Das Auswärtige Amt setzt jetzt schon Charterflüge zu diesem Zweck von Islamabad aus ein.