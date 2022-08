Baerbock in Marokko : Ein Neustart im Lichte des Ukrainekriegs

Neue politische Krisen verändern mitunter die Beurteilung älterer Konflikte. So lässt es sich aus der „gemeinsamen deutsch-marokkanischen Erklärung“ he­rauslesen, die nach einer Unterredung der deutschen Außenministerin Anna­lena Baerbock mit ihrem marokkanischen Kollegen Nasser Bourita ausgegeben wurde.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Marokko ist seit vielen Jahren ein zen­traler Partner der EU und damit Deutschlands. Es hat eine Schlüsselposition bei der Steuerung von afrikanischen Migrationsbewegungen und ist eines der stabilsten und am weitesten entwickelten Länder Nordafrikas. Marokkos wunder Punkt ist der Status des benachbarten Territoriums Westsahara, einer einstigen spanischen Kolonie, die seit 1975 von Ma­­rokko besetzt und seither als Teil eines gemeinsamen Staates betrachtet wird. Ein lange stagnierender Prozess der Vereinten Nationen zur Klärung eines künftigen Status der Westsahara wurde Ende 2020 vom damaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump fast zum Scheitern gebracht, indem er Marokkos Ansprüche über Westsahara anerkannte (im Gegenzug für die marokkanische An­näherung an Israel).

„Gute Basis“ für eine Lösung

Im April dieses Jahres unternahm die spanische Regierung einen ähnlich überraschenden Zug. Ministerpräsident Pedro Sanchez vertrat plötzlich die Ansicht, Ma­rokkos Vorschlag zu einer künftigen Autonomie der Westsahara – eine Initiative aus dem Jahr 2007 – sei „die seriö­seste, realistischste und glaubwürdigste Grundlage“ zur Lösung des Konflikts.

Die gemeinsame Erklärung Baerbocks und Bouritas – die übrigens nach ihrer Begegnung lediglich ausgegeben und nicht etwa von beiden formell unterzeichnet wurde – gibt nun einen Hinweis auf die deutsche Position, die wohl schon im Januar in einem Schreiben von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an den marokkanischen König Mohammed VI. formuliert worden war. In der Er­klärung heißt es nun, in schwächeren Wendungen, als sie Spanien gebrauchte, Deutschland betrachte Marokkos Autonomieplan von 2007 als eine „ernsthafte und glaubwürdige Anstrengung“ und als „eine gute Basis“ für eine Lösung, die von beiden Seiten akzeptiert werden müsse.

Allerdings ist diese deutsche Haltung eingebettet in die Bemühungen der Vereinten Nationen, den Konflikt zu lösen; es heißt in der Erklärung auch, Marokko und Deutschland seien sich einig darin, dass die Vereinten Nationen einen exklusiven Status für den politischen Prozess hätten, der zu einer „realistischen, pragmatischen, nachhaltigen und kompromissorientierten politischen Lösung“ füh­ren müsse.

Die Gründe für Marokkos Bedeutungszuwachs

Die in der Erklärung niedergelegten gemeinsamen Positionen verraten auch, warum Marokko aus deutscher Sicht ei­nen steten Bedeutungszuwachs erfahren hat, der nun trotz des offenen Konflikts um Westsahara die Motivation für neue Partnerschaftsbemühungen liefert. Es geht um den marokkanischen Einfluss auf Migrationsbewegungen im nörd­lichen Afrika, um Marokko als Standort grüner Zukunftsenergien (solare Stromerzeugung und Wasserstoffproduktion), um „regionalen Frieden und Stabilität“, wie dies in der Erklärung formuliert wird, und nicht zuletzt um eine gemeinsame Haltung gegenüber dem russischen Überfall auf die Ukraine. Die deutsch-marokkanische Positionsbestimmung zum Krieg lautet: Beide hegten „tiefe Besorgnis über die Auswirkungen der russischen Invasion der Ukraine im Hinblick auf die Verschärfung der weltweiten Nahrungsmittelkrise“.

Bourita lobte nach der Begegnung mit Baerbock „die ausgewogene Haltung Deutschlands“ im Westsaharakonflikt und beteuerte, Marokko suche keine Lö­sung „außerhalb der Vereinten Nationen“. Baerbock hob die Verurteilung der russischen Aggression hervor. Die engere Kooperation zwischen Deutschland und Marokko wird formell durch den Be­schluss eines „strategischen Dialoges“ un­terstrichen, der künftig alle zwei Jahre zwischen den Außenministern beider Länder fest verabredet ist.

In den Unterpunkten der Erklärung finden sich außerdem Kooperations­felder, die aus unterschiedlichen Motiven gemeinsame Anliegen sind, etwa die Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen. Der marokkanische Monarch Mohammed VI. hat gerade eine Reform zur Gleichstellung angekündigt, die Baerbock als „beeindruckend“ lobte – verbunden mit dem Hinweis, dass nach marokkanischen Untersuchungen das Bruttoinlandsprodukt des Landes um 35 Prozent höher sein könne, wenn Frauen im gleichen Maße erwerbstätig sein könnten wie Männer. Da sie ja den Ansatz einer feministischen Außenpolitik stärken wolle, sei­en solche Statistiken wertvolle Er­kenntnisse.

Mehr zum Thema 1/

Baerbock sagte weiter mit Blick auf die steigende Präsenz russischer militärischer Einheiten in Mali und die Hemmnisse für die UN-Mission MINUSMA durch das malische Regime, es gelte, Mali nicht allein und es vor allem nicht den Russen zu überlassen.