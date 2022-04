Deutschland und der Krieg : Auch andere sind böse

Im April 2018 war Angela Merkel in Washington. Sie besuchte den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, den Gottseibeiuns der deutschen Politik. Die Eroberung der Krim durch Wladimir Putin lag vier Jahre zurück, bis zum Angriff auf die gesamte Ukraine sollte es noch vier Jahre dauern. Merkel erinnerte nach dem Treffen mit Trump fast beiläufig daran, dass in Europa seit Jahrhunderten etwa alle zwei Generationen ein großer Krieg stattgefunden habe.

Das stimmt nicht mathematisch exakt, aber alles in allem liegen seit dem Augsburger Religionsfrieden im Jahr 1555, der eine Folge zahlreicher Konfessionskriege war, ungefähr 50 bis 70 Jahre zwischen den großen europäischen Kriegen. Mal etwas mehr, mal etwas weniger. Auf den Augsburger Religionsfrieden folgte der Dreißigjährige Krieg (1618 bis 1648), auf diesen der Spanische Erbfolgekrieg (1701 bis 1714), der Siebenjährige Krieg (1756 bis 1763), der Krimkrieg (1853 bis 1856). Dann wurden die Abstände kürzer. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg (1870/71) kam der Erste Weltkrieg (1914 bis 1918). Von dessen Ende bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs vergingen gerade einmal 21 Jahre.

Für diese Abfolge gibt es nicht die eine große Erklärung. Aber ein wichtiger Grund liegt darin, dass erst die Kinder der Kriegsteilnehmer oder -opfer und dann erst recht ihre Enkel die Gräuel verdrängen und schließlich vergessen. Der vorige Krieg verliert seinen Schrecken, was dem nächsten den Weg bereitet. Seit Jahren wird daher immer wieder gemahnt, die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg nicht zu vergessen. Je weniger Zeitzeugen noch leben, desto schwieriger wird das.

Kein Automatismus für den ewigen Frieden

Lag Merkels Erinnerung an diese Abfolge im Jahr 2018 die Ahnung zugrunde, dass es wenige Jahre später auf europäischem Boden wieder so weit sein würde? Die Eroberung der Krim durch Putin hätte als Fanal reichen können, reichen müssen. Aber Krieg in Europa war 2018 und in den Jahren danach noch kein großes Thema in Deutschland. Einige weitsichtige Politiker erinnerten jedoch daran, dass es keinen Automatismus für ewigen Frieden gebe.

Grund für Sorge war in Deutschland weniger die Aggression des russischen Präsidenten als vielmehr der drohende Zerfall von westlichen Sicherheitssystemen. Die wesentlichen Vorgänge waren Großbritanniens Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen (was die militanten Auseinandersetzungen in Nordirland in Erinnerung rief), und die Wahl Donald Trumps. Dieser nährte Zweifel an Amerikas Rolle des Sicherheitsgaranten in der NATO. Die Gewissheit des Zusammenhalts der westlichen Staaten bekam Risse.

Die Generation von politischen Entscheidungsträgern wie Schröder, Merkel, Steinmeier oder auch Scholz ist geprägt vor allem von den Lehren, die aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen wurden. Wie schon im Ersten Weltkrieg bestand der Kern des Konflikts darin, dass Deutschland Frankreich angegriffen hatte. Das, so die deutsche Lesart, müsse unbedingt verhindert werden. Nach 1945 sollte der Frieden deshalb durch die enge ökonomische Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich garantiert werden. Die Montanunion wurde zum Kern des europäischen Einigungsprozesses.

Nachdem sich der Eiserne Vorhang inmitten Europas gesenkt hatte, konzentrierte sich die bundesdeutsche Gesellschaft im Bemühen um den ewigen Frieden auf das westliche Europa. Vor allem die deutsche Linke hatte in weiten Teilen einen verklärten Blick auf die Sowjetunion und ihren deutschen Frontstaat, die DDR. Zur Ehrlichkeit gehört allerdings, zu sagen, dass es rühmliche Ausnahmen gab.