Nach dem Karlsruher Urteil : Deutschland und das Dilemma mit der EZB

Abgeordnete von Regierung und Opposition glauben zu wissen, wie Deutschland trotz eines Verbots aus Karlsruhe weiter an den gewaltigen Anleihen-Kaufprogrammen der Europäischen Zentralbank zur Stützung hoch verschuldeter EU-Länder teilnehmen kann. Politiker von Union, SPD, Grünen und FDP verfolgen dabei einen gemeinsamen Ansatz.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Das Bundesverfassungsgericht hatte am 5. Mai festgestellt, dass die EZB versäumt habe, die „Verhältnismäßigkeit“ ihres milliardenschweren Kaufprogramms für Anleihen (PSPP) zu prüfen. Die Richter verboten der Deutschen Bundesbank, an diesem Programm weiter teilzunehmen, falls die EZB nicht innerhalb von drei Monaten darlege, dass sie die Nebenwirkungen – etwa hohe Mieten und niedrige Zinsen – berücksichtigt hat. Damit geriete das gesamte Hilfsprogramm der EZB für notleidende Länder in Schwierigkeiten. Zugleich wurde festgestellt, dass Bundestag und Bundesrat „verpflichtet sind, auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die EZB hinzuwirken“.

Das Urteil bringt Deutschland nach den Worten der die Grünen-Abgeordnete Franziska Brantner in eine „Zwickmühle“: Einerseits verlangt es, auf eine „Verhältnismäßigkeitsprüfung“ bei der EZB „hinzuwirken“. Andererseits verbietet die verbriefte Unabhängigkeit der Zentralbank jede Einflussnahme nationaler Regierungen und Parlamente.

Hilft Straßburg den Politikern in Berlin?

Jetzt aber zeichnet sich eine Lösung ab. Der CDU-Europaabgeordnete Sven Simon schlägt vor, dass nicht der Bundestag eine Erklärung der EZB verlangen sollte, sondern das Europaparlament. Dieses hat nämlich anders als die nationalen Parlamente durchaus das Recht, offizielle Fragen an die EZB zu richten. Es darf die EZB-Präsidentin Christine Lagarde sogar zu Anhörungen laden. Simon hat deshalb Ende Mai die EZB brieflich gebeten, ihre internen Beratungen zu den Wirkungen ihrer Kredite öffentlich zu machen. Wenn die Bank das täte, würde nach Simons Ansicht wohl klar, dass sie die Prüfung, die Karlsruhe vermisst, intern tatsächlich längst durchgeführt hat. Simon weist darauf hin, dass der Vizepräsident der EZB, Luis de Guindos, solche Analysen schon einmal erwähnt hat. Er sagt, Die Bank sei verpflichtet, seine Fragen innerhalb von fünf Wochen zu beantworten – also lange vor Ablauf der Dreimonatsfrist aus Karlsruhe.

Union, SPD, Grüne und FDP unterstützen diesen Vorschlag. Für die CDU sagte der Vorsitzende des Europaausschusses Gunther Krichbaum, so könne man „die nötige Stellungnahme der EZB erreichen.“ Der haushaltspolitische Fraktionssprecher Eckhardt Rehberg merkte an, er sehe hier einen „gangbaren Weg“, und Franziska Brantner, die europapolitische Sprecherin der Grünen, sprach von einem „Ausweg“. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Florian Toncar, sieht einen „konstruktiven Ansatz“, und der SPD-Abgeordnete Christian Petry sagt, der vorgeschlagene Ansatz könne „helfen“. Um Karlsruhe zufriedenzustellen müsse allerdings auch deutlich werden, „dass Bundestag und Bundesregierung auf die EZB einwirken“.

Petry legt mit seiner Anmerkung den Finger auf einen wichtigen Punkt. Mit einer Antwort der EZB auf den Brief aus dem Europaparlament könnte nämlich allenfalls eine von mehreren Aufgaben aus Karlsruhe erledigt werden: die Forderung, dass die Bank darlegt, wie sie die Verhältnismäßigkeit ihrer Multimilliarden-Kredite an EU-Staaten geprüft hat. Wie aber können Bundestag und Bundesrat die ebenso wichtige Forderung erfüllen, auf die EZB einzuwirken, ohne ihre vertraglich garantierte Unabhängigkeit zu verletzen?