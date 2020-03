Deutschland und Corona : Distanz ist die erste Bürgerpflicht

Jetzt – jetzt! – kann in dieser Weltkrise jeder einzelne Deutsche noch seinen Beitrag dazu leisten, dass es nicht so schlimm kommt, wie es zu befürchten steht.

Im Einsatz gegen die Ausbreitung des Virus: Polizisten sprechen am Donnerstagnachmittag in einem Stuttgarter Park einen Mann an. Bild: dpa

Das Martialische sucht man in Merkels Reden in aller Regel vergebens. Auch in ihrer Ansprache vom Mittwochabend verzichtete sie, anders als etwa Macron, auf Kriegsrhetorik, abgesehen von der „vordersten Linie“, in der die Angehörigen des Gesundheitswesens kämpften. Um ihren Landsleuten treffend die Dimension der Herausforderung zu beschreiben, die in aller Welt den Namen Corona trägt, musste aber auch die Kanzlerin bis zum Zweiten Weltkrieg zurückgehen.

Das war, ohnehin nicht Merkels Schwäche, keine Übertreibung. Das Coronavirus wird, wenn es im Zuge der wirtschaftlichen Schockwellen, die es um die Welt jagt, nicht auch noch zu massiven Unruhen und militärischen Konflikten kommt, keine zerbombten Städte und verbrannten Landschaften hinterlassen.

Von der Ich-AG in die Wir-GmuH

Doch um die verheerenden Schäden einzudämmen, die es im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben anrichtet und noch anzurichten droht, ist in der Tat ein „gemeinsames solidarisches Handeln“ nötig, das von den Deutschen in diesem Ausmaß und in dieser Dringlichkeit schon lange nicht mehr verlangt worden ist.

Konfrontiert mit der Corona-Krise, müssen die Deutschen aus der seit Jahrzehnten haussierenden Ich-AG in die Wir-GmuH, die Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung, wechseln. Das scheint in Zeiten, in der kompromisslose Selbstverwirklichung und grenzenloser Mallorca-Hedonismus erst durch die Fridays-for-Future-Bewegung lautstark hinterfragt wurden, noch nicht jeder verstanden zu haben.

Wie aktuelle Umfragen und Beobachtungen zeigen, haben sogar viele Bürger den Ernst der Lage nicht begriffen. Ihnen hätte die Kanzlerin ganz ausdrücklich sagen sollen, was als Nächstes kommt, wenn die schon geltenden Regeln und Empfehlungen nicht diszipliniert befolgt werden: eine Ausgangssperre mit unbekannter Dauer.

Dann ist nicht nur Schluss mit dem geselligen Sonnenbaden nach dem Homeoffice; dann schrumpft auch das Wirtschaftsleben noch weiter zusammen, mit all den Folgen, die das hat, in Deutschland wie in aller Welt.

Trump ist ein zusätzlicher Risikofaktor

Doch ist politische Krisenkommunikation in der Demokratie eine diffizile Angelegenheit: Was die einen immer noch nicht aus ihrem Egoismus zu wecken vermag, versetzt andere sogleich in Panik. Die Kanzlerin fand, nach anfänglichem Zögern, bei dieser Gratwanderung wieder zu der Trittsicherheit, die sie in der Finanzkrise von 2008 auszeichnete.

Von sogenannten „starken Männern“ wie Trump oder Johnson wollte man in den Zeiten von Corona nicht regiert werden. Das Verhalten des amerikanischen Präsidenten, der auch als Krisenmanager ein erbärmliches Bild abgibt, stellt allerdings nicht nur für sein eigenes Land einen zusätzlichen Risikofaktor dar, der das Unheil vergrößern kann.

Aber auch Merkels Krisenpolitik ist darauf angewiesen, dass die Bürger ihre Appelle an Vernunft, Disziplin und Solidarität nicht nur hören, sondern auch beherzigen. Distanz ist nun nicht nur die neue Nähe, sondern auch erste Bürgerpflicht. Denn wenn es nicht gelingt, die Ausbreitung der Seuche zu verlangsamen, dann werden sich auch in Deutschland die Fragen von Leben oder Tod in einer Brutalität stellen, die man hierzulande tatsächlich zuletzt im Zweiten Weltkrieg erlebte. Wie würde die Republik reagieren, wenn in ihren Krankenhäusern, in denen bislang mit maximalem Einsatz um jedes Leben gekämpft wurde, wegen Betten-, Geräte- und Personalnot „selektiert" werden müsste – nach Menschen, die eine gute Überlebenschance haben, und nach solchen, die schlechter dran sind, weil älter und kränker als die anderen? Ein astronomisch hoher Schaden zeichnet sich ab Und wäre Deutschland auf die Debatte, nein: den Streit darüber vorbereitet, was schlimmer sei – Tausende Virus-Tote oder eine Pleitewelle, die unzählige Arbeitsplätze und Existenzen vernichtet? Auch der Absturz in eine Rezession könnte Tote fordern, nicht nur in Deutschland. Schon jetzt zeichnet sich ein astronomisch hoher Schaden ab. Ein weitgehender volkswirtschaftlicher „Shutdown" wäre nicht lange durchzuhalten, wie auch das chinesische Beispiel zeigt. Peking fährt die Produktion wieder hoch, obwohl damit die Gefahr für eine zweite Corona-Welle verbunden ist. Mehr zum Thema 1/ Im „worst case" wird aus dieser Pandemie eine Weltwirtschaftskrise, wie die Menschheit sie seit dem dreißigjährigen Krieg des vergangenen Jahrhunderts nicht mehr erlebt hat. Die Abermilliarden, welche die Regierungen und Notenbanken weltweit in die Waagschale werfen, belegen, dass die Fachleute in einen Abgrund blicken. Die Krisenspirale ist nicht wählerisch, wen und was sie hineinreißt. Ökonomische Verwerfungen dieser Größenordnung haben, wie die Geschichte vielfach zeigt, auch politisches Zerstörungspotential, das man kaum überschätzen kann. Selbst wenn Deutschland, weil vergleichsweise stabil und reich, die Effekte dieser Weltkrise noch nicht in ihrer ganzen Wucht spürt, wird es von ihr getroffen werden. Jetzt – jetzt! – kann jeder einzelne Deutsche noch seinen Beitrag dazu leisten, dass es nicht so schlimm kommt, wie man es befürchten muss.

