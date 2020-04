Libyen-Mandat im Bundestag : Deutschland stellt Fregatte in Aussicht

Am 31. März haben die EU-Staaten die neue Marinemission „Irini“ zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen beschlossen. Mehr als drei Wochen später ist sie immer noch nicht gestartet, während die Kämpfe in Libyen weiter zugenommen haben. Wegen der Corona-Pandemie gestalten sich die Vorbereitungen schwierig. Immerhin kommt nun Bewegung in den Prozess der Truppengestaltung.

Der Bundestag berät an diesem Donnerstag erstmals über die deutsche Beteiligung. Der Mandatsentwurf sieht vor, dass ab dem Sommer auch eine Fregatte entsendet werden soll. Und nach Informationen der F.A.Z. haben die EU-Staaten jetzt ein wichtiges Hindernis aus dem Weg geräumt. Italien und Griechenland einigten sich darauf, dass sie im Wechsel den Truppenkommandeur und das Einsatz-Führungsschiff stellen werden.

Der Bundestag befasst sich am Donnerstag Nachmittag in erster Lesung mit dem Mandat für „Irini“. Es sieht eine Obergrenze von 300 Soldaten vor. Zunächst will die Bundeswehr einen Seefernaufklärer P3C-Orion entsenden. Das Flugzeug soll den Schiffsverkehr in einem großen Einsatzraum überwachen. Es kann bis zu 13 Stunden lang in der Luft sein und ist auf die optische Aufklärung spezialisiert. Zum Betrieb sind etwa 80 Soldaten erforderlich.

Verteidigungsministerium prüft mehrere Optionen

Außerdem werden ein Dutzend Soldaten an das Operationshauptquartier abgestellt. Das würde den Raum lassen, um im Sommer zusätzlich eine Fregatte mit etwa 200 Mann Besatzung zu entsenden. Zunächst hatte Berlin kein solches Angebot gemacht, doch heißt es nun im Mandatsentwurf: „Eine Beteiligung mit einer seegehenden Einheit ist spätestens ab August 2020 unter Einhaltung der Obergrenze angestrebt.“

Wie ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums sagte, werden derzeit mehrere Optionen geprüft. Es solle aber kein Schiff aus laufenden Einsätzen abgezogen werden. Ob ein Schiff den Seefernaufklärer ablöse oder ergänze, sei noch nicht entschieden.

Wie berichtet, haben Italien, Griechenland und Frankreich Ende März je ein größeres Kriegsschiff angeboten. Neben Deutschland wollen Italien, Griechenland, Polen und Luxemburg auch Überwachungsflugzeuge und eine Drohne stellen. Allerdings spielt auch hier die Corona-Krise hinein.

Italien und Griechenland einigen sich

In mehreren Staaten müssen die Parlamente oder wenigstens Ausschüsse beteiligt werden, was sich aufgrund der Pandemie verzögert. Außerdem müssen die Staaten sicherstellen, dass nur gesunde Soldaten an Bord gehen. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte am Mittwoch, es bestehe die Hoffnung, dass Einsatz „in den nächsten Wochen“ tatsächlich beginnen könne.

Immerhin haben Italien und Griechenland nun offenbar einen Konflikt beigelegt, der die Planungen zusätzlich erschwerte. Es ging um die Frage, wer den Kommandeur auf See stellt und, damit verknüpft, das Führungsschiff. Bei der Vorgängermission „Sophia“ war das Italien. Jetzt wollen sich beide Länder nach Informationen der F.A.Z. abwechseln, den Anfang macht Italien.

Von dort kommt auch der Operationskommandeur, der das Hauptquartier in Rom führt. Ein Sprecher des Europäischen Auswärtigen Dienstes wollte dazu am Donnerstag nicht Stellung nehmen. Man werde sich erst äußern, wenn der gesamte Prozess der Truppengestaltung abgeschlossen sei, sagte er. Es gebe aber gute Fortschritte.

Die Frage der Führung ist wegen der Rivalität zwischen Griechenland und der Türkei politisch relevant. Die Mission „Irini“ soll von See aus nicht nur mit Radaren den Luftraum über Libyen überwachen, sondern auch türkische Schiffe kontrollieren, die Waffen nach Libyen bringen könnten. Zwischen beiden Ländern gibt es seit langem Spannungen. Zuletzt waren sie an der Landgrenze offen zu Tage getreten. Außerdem sind die Griechen und die mit ihnen verbündeten Zyprer in Sorge, weil die Türkei in der zyprischen Wirtschaftszone nach Öl und Gas bohrt. Die EU hat sich in diesem Konflikt klar hinter Athen und Nikosia gestellt.